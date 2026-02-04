Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda se corona como una de las responsables del ramo en Europa donde más suben los precios.

Rodríguez, la ministra de los récords en los precios de la vivienda, pide intervenir Madrid por el artículo 155

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que si algo la caracteriza es su ineficacia a la hora de afrontar el problema de la vivienda, que con ella al mando ha conseguido precios récords tanto en alquiler como en propiedad y un gran desfase entre oferta y demanda antes la falta de inmuebles, ha asegurado este miércoles que le «encantaría» intervenir con el artículo 155 a la Comunidad de Madrid por no asumir sus competencias en materia vivienda, pero que no tiene una mayoría en el Senado para ello. Gracias a eso, los madrileños se salvan de las garras del Gobierno de Sánchez y su nefasta gestión.

«A mí me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en vivienda», ha afirmado en una entrevista en TVE.

También, ha dicho, le gustaría plantear a la Comunidad de Madrid que, si no quiere asumir la competencia de vivienda, lo haga el Gobierno.

Rodríguez, la ineficaz ministra de Vivienda, muestra la obsesión del Gobierno de Sánchez por la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso, lídr en España en crecimiento económico y empleo

Preguntada sobre el bloqueo de las comunidades del PP a aplicar el control de precios que recoge la Ley de Vivienda, ha respondido que están «sorteando» esa oposición, pero que como demócrata tiene que cumplir la ley.

Ha precisado que, en un estado democrático y constitucional, cada una de las administraciones tiene sus competencias y responsabilidades.

Ha subrayado que, si en las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Madrid, los precios de los alquileres no bajan, es porque la formación popular no quiere aplicar los mecanismos que contempla la Ley de Vivienda, con la que, ha añadido, se ha conseguido parar las subidas de las rentas. No opina así el sector inmobiliario de aquellas comunidades, como la catalana, donde se ha implantado esa «mágica» solución de la Ley de Vivienda de Rodríguez.

«Me llevan los demonios que tengamos palancas como la Ley de Vivienda y que no se usen», ha reconocido Rodríguez, que ha apuntado que, aunque no es la «panacea», salva a las familias hasta que haya un parque público de vivienda.

Unos días más para aprobar el Plan Estatal de Vivienda

Respecto al nuevo Plan Estatal de Vivienda, ha explicado que se han dado algunos días más en aras de llegar a un acuerdo, que han recibido algunas apuntes técnicos de las comunidades autónomas que han sido incorporados, que ya está circulando en el seno del Gobierno por los distintos departamentos y que queda un trámite con Función Pública, que es lo que se resolverá en el día de hoy.

La ministra quiere que pase por el Consejo de Estado también, para garantizar más su seguridad jurídica, y, por tanto, la idea es tenerlo en el primer trimestre de este año.