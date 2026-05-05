Sabadell considera que los precios de las hipotecas están ‘demasiado tensionados’

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha señalado este martes que los precios del mercado hipotecario están «demasiado tensionados» y la rentabilidad se ha ajustado, por lo que la entidad ha reducido voluntariamente su cuota en el primer trimestre del año.

La nueva producción hipotecaria se ha reducido un 24 % interanual entre enero y marzo, aunque el saldo vivo ha crecido un 4,1 % en el periodo, según reflejan los resultados financieros que ha publicado hoy el banco.

La cuota «estable» en el mercado hipotecario del Sabadell se sitúa en torno al 7 %, ha afirmado en rueda de prensa González-Bueno, si bien se ha reducido al 6 % de forma voluntaria «por razones de precio».

Desde el punto de vista del riesgo «seguimos concediendo igual», ha subrayado González-Bueno en su última presentación de resultados financieros como CEO del Sabadell, antes de que mañana, tras la junta general de accionistas, tome el relevo Marc Armengol.

De cara al futuro, González-Bueno cree que la cuota hipotecaria se mantendrá en torno al 7 %, o incluso en el 8 % si cambian los precios.

Incremento de calidad de crédito del Sabadell

El margen de intereses se ha reducido un 3,5 % interanual en el primer trimestre, lo que ha pesado sobre el beneficio neto del periodo, que ha caído un 29,1 % interanual.

El director financiero del Sabadell, Sergio Palavecino, ha señalado que el efecto de un entorno de tipos de interés más bajo se ha sumado en el caso del Sabadell a la presión que ha ejercido el cambio voluntario hacia «carteras con una calidad de crédito mayor», que ofrecen «un poco menos de margen».

La entidad no ha intentado «maximizar» el margen de intereses, sino impulsar el retorno y la generación, ha subrayado.

Esa estrategia «hace que pierdas un poco de volumen en términos relativos, y un poco de margen, porque estás yendo a activos más seguros», si bien «esos cambios tienen un impacto progresivo y a lo largo del tiempo», ha señalado el consejero delegado.