Oferta de empleo público para 2026: 37.017 nuevas plazas de funcionarios

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la oferta de empleo público (OEP) de 2026 para la Administración General del Estado (AGE), que contará con 27.232 plazas, en línea con la del año pasado y con el objetivo principal de digitalizar más la Administración e integrar la Inteligencia Artificial (IA). Contando las plazas ya anunciadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, que también son funcionarios, la OEP 2026 se eleva a 37.017 plazas de funcionarios

Según ha destacado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, uno de los objetivos de esta oferta es aumentar en un 25 % los procedimientos administrativos digitales.

Función Pública ha detallado que serán 26.886 nuevas plazas para la AGE (20.541 correspondientes al turno libre y 6.345 para promoción interna), a las que se añaden 346 plazas de la OEP extraordinaria para dar respuesta a la emergencia climática, lo que eleva el total a 27.232.

El año pasado se ofertaron 26.889 plazas para la AGE.

Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas

Contando las plazas ya anunciadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, la oferta de empleo público para 2026 se eleva a 37.017 plazas, un número también ligeramente superior a las 36.588 del año pasado.

Entre las novedades de esta oferta de empleo público para 2026 destaca la convocatoria de 1.700 plazas para especialistas en tecnologías de la información, un 42 % más, con pruebas por especialidades para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información con el objetivo de captar expertos en inteligencia artificial, ciberseguridad y datos.

Además, se constituirá una alianza en la oferta de empleo público para 2026 por el talento en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) para asegurar la cobertura de vacantes y se avanzará en la capacitación digital, con módulos de inteligencia artificial y datos en todos los cursos selectivos de competencias digitales de los empleados públicos.

El Gobierno dice que apuesta en la oferta pública de empleo de 2026 por la transformación digital, la ciberseguridad o la prevención de emergencias climáticas

López ha defendido que esta oferta «es diferente a otras» y se guía por una «gran prioridad» que es avanzar en «la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en la administración pública» para mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos.

También ha destacado que esta es la primera oferta que, en lugar de regirse por la tasa de reposición, ha incrementado en un 30 % las plazas para áreas consideradas prioritarias, como la transformación digital, la ciberseguridad o la prevención de emergencias climáticas.

Y ha incidido en que la oferta supondrán crear 6.200 empleos netos.

«Vamos a digitalizar la administración pública, a transformar el empleo público, pero vamos a seguir creando empleo», ha subrayado.

«Las ofertas de empleo público desde 2021 han generado empleo neto y han logrado rejuvenecer la edad media de sus plantillas en más de dos años, hasta los 49 años», ha resumido.

Los sindicatos CCOO y UGT ya avanzaron al Gobierno su rechazo a una propuesta de la que no tuvieron detalles de cifras, mientras que CSIF había exigido conocer los datos para poder valorarla.