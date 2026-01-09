Santander cierra la venta del 49% de Santander Bank Polska a Erste Group

Banco Santander y Erste Group Bank AG han anunciado hoy el cierre de la venta de Santander Bank Polska, que se dio a conocer en mayo de 2025 y ha sido completada según lo previsto, una vez obtenidas las correspondientes autorizaciones regulatorias.

Erste ha adquirido el 49% del capital social de Santander Bank Polska y una participación del 50% en el negocio de gestión de activos en Polonia (TFI) que Santander Bank Polska no controlaba, por un importe total en efectivo de aproximadamente 7.000 millones de euros.

La operación, íntegramente en efectivo y a un precio de 584 zlotys por acción, valora el banco en 2,2 veces su valor contable tangible por acción del primer trimestre de 2025 y representa una prima del 7,5% respecto al precio de cierre de Santander Bank Polska del 2 de mayo de 2025, excluido el dividendo abonado en mayo de 2025.

La operación genera una plusvalía neta aproximada de 1.900 millones de euros para Santander, lo que incrementa su ratio de capital CET1 alrededor de 95 puntos básicos, equivalente aproximadamente a 6.000 millones de euros. Los impactos financieros de esta operación, tanto en resultados como en capital, se registrarán en el primer trimestre de 2026.

Santander tiene como objetivo mantener una ratio CET1 en el rango del 12-13%

Santander tiene como objetivo mantener una ratio CET1 en el rango del 12-13%, mediante la asignación de capital conforme a una jerarquía que prioriza el crecimiento orgánico rentable e inversiones en sus negocios que impulsen de forma sostenida beneficios, rentabilidad, valor contable y remuneración al accionista.

Tal y como ya se anunció, el banco prevé destinar aproximadamente el 50% de los fondos obtenidos en esta operación a acelerar la ejecución de los programas extraordinarios de recompra de acciones, sujeto a las correspondientes aprobaciones regulatorias.

Se espera que la operación en Polonia tenga un impacto positivo en el beneficio por acción en 2027–2028, a través de la reinversión del capital, y además refuerza la flexibilidad estratégica y financiera de Santander. Esto respalda una asignación disciplinada de capital en todo el grupo y la creación de valor a largo plazo para clientes y accionistas.

El aumento de esta flexibilidad también apoya la anunciada adquisición de TSB en Reino Unido, sujeta a las correspondientes autorizaciones regulatorias.

Con el cierre de la operación, Erste se convierte en el principal accionista de Santander Bank Polska, lo que marca una nueva etapa para la entidad. Erste tiene previsto cambiar el nombre y la marca de Santander Bank Polska a Erste Bank Polska en el segundo trimestre de 2026.

Santander se ha convertido en el único propietario de Santander Consumer Bank en Polonia

Tras la operación, y después de la colocación acelerada de aproximadamente el 3,5% del capital de Santander Bank Polska completada en diciembre, Santander mantiene ahora una participación del 9,7% en la entidad.

Tal y como ya se había anunciado, Santander se ha convertido en el único propietario de Santander Consumer Bank en Polonia tras adquirir el 60% restante que no poseía. Santander mantendrá una presencia a largo plazo en Polonia por medio de su negocio de financiación al consumo.

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, dijo: “Quiero agradecer a Michał y a todos nuestros equipos en Polonia su dedicación y extraordinaria contribución al grupo a lo largo de estos años. Ha sido un privilegio trabajar con un equipo excepcional. Santander y Erste seguirán colaborando estrechamente mediante una alianza estratégica para aprovechar sus fortalezas complementarias y ofrecer un mejor servicio a los clientes en sus respectivos mercados. Aunque echaremos de menos a nuestros compañeros en Polonia, estamos convencidos de que Erste es el propietario adecuado para el negocio, en un momento en el que reasignamos capital hacia los mercados con mayor conectividad para reforzar la fortaleza del grupo y apoyar un crecimiento sostenible y mayores retornos.”

En paralelo, Santander y Erste han establecido una nueva alianza estratégica en Corporate & Investment Banking (CIB) para aprovechar las fortalezas, la presencia geográfica y las capacidades complementarias de ambos grupos.

La colaboración se basa en un modelo de derivación de clientes y de producto

La colaboración, que ya está en vigor, se basa en un modelo de derivación de clientes y de producto, a través del cual ambas entidades trabajarán para prestar un mejor servicio a clientes corporativos e institucionales que operan en sus respectivos mercados.

Santander facilitará a los clientes de Erste el acceso a sus plataformas globales de productos y a su red internacional en Reino Unido, Europa y América, mientras que Erste aportará su conocimiento de mercado y su cobertura en Europa Central y del Este.

Esta colaboración tiene como objetivo facilitar interacciones fluidas con los clientes, ampliar la oferta de productos y apoyar las estrategias de crecimiento transfronterizo de los clientes.

En el ámbito de pagos, la cooperación incluiría una posible colaboración con PagoNxt, el negocio global de plataformas de pagos de Santander, centrada inicialmente en infraestructuras de pagos nativas en la nube en Polonia.