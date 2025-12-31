Santander ejecuta la reducción de capital tras culminar su recompra de acciones

Banco Santander ha formalizado la reducción de capital anunciada la pasada semana, una vez finalizado su programa de recompra de acciones por un importe total de 1.700 millones de euros. La entidad ha comunicado la operación a la CNMV.

En concreto, el banco ha inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 30 de diciembre, la escritura pública correspondiente a esta reducción de capital previamente comunicada al mercado.

Como consecuencia de la operación, el capital social de Santander se ha reducido en 98,0 millones de euros, mediante la amortización de 196,0 millones de acciones propias adquiridas en el marco de la recompra. Cada uno de estos títulos tenía un valor nominal de 0,50 euros.

Tras la amortización, el capital social del banco queda establecido en 7.344.659.751 euros, representado por un total de 14.689.319.502 acciones, todas ellas de la misma clase y serie.