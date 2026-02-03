Santander logra resultados récord en 2025, suma ocho millones de clientes, hasta 180 millones, y eleva un 17% el BPA

Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 14.101 millones de euros en 2025, un 12% más que en el año anterior (+16% en euros constantes), lo que supone otro año récord, y alcanzó por primera vez los 180 millones de clientes, tras sumar ocho millones en el ejercicio.

Los sólidos resultados se apoyaron en una buena evolución del margen de intereses, unos ingresos por comisiones en niveles récord y mejoras de la eficiencia, junto con una evolución positiva de la calidad crediticia. El beneficio atribuido del cuarto trimestre ascendió a 3.764 millones de euros (+15%), lo que supone el séptimo trimestre consecutivo con resultados récord.

El grupo continuó incrementando la rentabilidad y la creación de valor para los accionistas, con un retorno sobre el capital tangible (RoTE) post-AT1 del 16,3% (+0,8 puntos porcentuales), un beneficio por acción (BPA) de 0,91 euros (+17%) y un valor contable tangible (TNAV) por acción de 5,76 euros al cierre de 2025. Al incluir los dividendos en efectivo abonados durante el ejercicio, la creación total de valor (TNAV más dividendo en efectivo por acción) aumentó un 14%.

Crecimiento de los recursos de clientes

Los recursos de clientes crecieron un 6% en euros constantes, con un aumento de los depósitos del 5% y de los fondos de inversión del 14% en euros constantes, reflejo de una mayor actividad de los clientes y de la dinámica positiva de los mercados. El crédito aumentó un 4% en euros constantes, hasta situarse en torno al billón de euros, impulsado por el crecimiento en todos los negocios. Este avance se vio respaldado por la incorporación de ocho millones de nuevos clientes, especialmente en Retail y Consumer, así como al crecimiento de Payments y Wealth, beneficiadas por un mayor volumen de transacciones y un mayor nivel de vinculación de los clientes.

Los ingresos totales se situaron en 62.390 millones de euros, estables, pero con un incremento del 4% en euros constantes, apoyados en unos ingresos por comisiones récord de 13.661 millones de euros, un 5% más (+9% en euros constantes), y un margen de intereses sólido (+3% en euros constantes, excluido Argentina). Esta evolución refleja una sólida actividad comercial, que compensó el impacto de un entorno de tipos de interés menos favorable en varios mercados.

Ana Botín, presidenta del Banco Santander: «Los resultados reflejan el éxito de nuestra estrategia ONE Transformation»

“En 2025 volvimos a alcanzar resultados récord y cumplimos con nuestro plan estratégico a tres años. Sumamos ocho millones de nuevos clientes, logramos ingresos por comisiones récord, redujimos los costes y elevamos el beneficio por acción un 17%, al tiempo que mantuvimos una sólida posición de capital, con una ratio CET1 del 13,5%«, afirma Ana Botin.

La presidenta del Banco Santander añade que «los resultados reflejan el éxito de nuestra estrategia ONE Transformation, la disciplina en la asignación de capital y el impacto que tiene el efecto de red en nuestros negocios globales. El despliegue de plataformas globales compartidas está mejorando la experiencia de cliente y reduciendo el coste de servicio, lo que impulsa un apalancamiento operativo sostenido y una mejora de nuestra ratio de eficiencia del 45,8% al 41,2% en los últimos tres años«.

Por último, también destaca «el anuncio de la adquisición de Webster en Estados Unidos, una operación muy atractiva que casi duplicará nuestro RoTE en ese país hasta el 18% en 2028, aportará en torno a un 7-8% de crecimiento en el beneficio por acción del grupo y generará una rentabilidad sobre el capital invertido de aproximadamente el 15%«.