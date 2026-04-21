Santander ofrece más de 400 oportunidades laborales para jóvenes en 10 países

Banco Santander incorporará a más de 400 jóvenes recién graduados en 2026 a través de sus programas internacionales ‘Santander Future Talents’, una de las principales apuestas del grupo para atraer y desarrollar talento joven a nivel global.

Estas oportunidades se enmarcan en dos iniciativas: Graduate Program y Summer Internship Program, que permitirán a los participantes trabajar en negocios y áreas globales del banco como Santander Corporate & Investment Banking (SCIB), Wealth Management & Insurance, Retail & Commercial, así como Headquarters.

El Santander Graduate Program, dirigido a recién graduados de grado o máster, ofrece una experiencia de un año trabajando en equipos multidisciplinares en diferentes geografías, que les proporcionará una visión global del negocio y el desarrollo de competencias clave para su futuro.

El banco mantiene abiertas las convocatorias de Santander Graduate Program

Por otra parte, el Summer Internship Program está orientado a estudiantes en su penúltimo año de grado o primer año de máster y les ofrece una experiencia inmersiva de ocho semanas durante el verano colaborando en proyectos estratégicos en distintas áreas de negocio y mercados.

Actualmente el banco mantiene abiertas las convocatorias de Santander Graduate Program para las áreas de Retail & Commercial y Headquarters, con más de 130 plazas en 6 países. Los interesados podrán presentar su candidatura hasta el 31 de mayo y el 26 de abril, respectivamente, a través de Santander Future Talents.

Además, en los meses de agosto y septiembre se abrirán las nuevas ediciones de Summer Internship Program y Graduate Program de SCIB y Wealth Management & Insurance, con más de 260 vacantes.

El proceso de selección se realizará de forma conjunta por los equipos de Personas, Cultura & Organización y Universia, con el objetivo de identificar y atraer el mejor talento joven con proyección internacional.

Con esta iniciativa, Santander refuerza su compromiso con el talento joven, la empleabilidad y la conexión entre universidad y empresa a escala internacional, contribuyendo al desarrollo de una nueva generación de profesionales y al impulso de una banca más innovadora y sostenible.