Santander y Cooperativas Agro-alimentarias de España renuevan su acuerdo para apoyar a más de 3.650 cooperativas

Santander y Cooperativas Agro-alimentarias de España han renovado su acuerdo de colaboración para apoyar a más de un millón de socios y socias, agricultores y ganaderos, que tendrán a su disposición la red de oficinas del banco y contarán con una amplia oferta de productos, entre los que destacan los préstamos para la adquisición de fincas y su posterior transformación en cultivos de alto valor, junto con las líneas de financiación a corto plazo, los créditos campaña y la financiación de insumos y anticipos de subvenciones.

El acuerdo se ha suscrito por el director de Clientes, Rentabilidad e Instituciones de Santander España, Javier Cortadellas, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca. Durante la firma del convenio, Javier Cortadellas ha subrayado la apuesta total del banco por el sector agroalimentario, la cercanía y especialización para conocer sus proyectos e impulsarlos para que ganen en rentabilidad y competitividad.

Santander apoyó al sector agroalimentario español con 2.975 millones de euros en la primera mitad de 2025

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha señalado que la renovación de este acuerdo permite a sus cooperativas, sus socios y socias, contar con el respaldo del banco para la puesta en marcha de los proyectos e iniciativas necesarias para afianzarse como uno de los sectores estratégicos dentro de la economía española.

Cooperativas Agro-alimentarias de España representa a 3.669 cooperativas y a más de 1.000.000 socios, un colectivo de gran relevancia en el sector agroalimentario español. Las Cooperativas facturan un total de 43.207 millones de euros y mantienen un empleo directo de 122.500 trabajadores.

Cabe destacar que Santander apoyó al sector agroalimentario español con 2.975 millones de euros en la primera mitad de 2025, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. Durante los últimos años, el banco ha continuado reforzando su apuesta por el sector agroalimentario con la remodelación de sus oficinas y ha alcanzado las 125 sucursales especializadas en el Negocio Agro en España. Estas oficinas cuentan con un corner agro específico para atender a agricultores y ganaderos mediante un especialista dedicado exclusivamente a este sector.