S&P mejora a CaixaBank, hasta A+

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s ha mejorado un peldaño la calificación al banco CaixaBank, al pasar de A hasta A+, con lo que asciende posiciones en el grado de inversión.

En una comunicación a la CNMV, el supervisor bursátil español, CaixaBank ha asegurado que esta mejora de su nota como emisor a largo plazo se explica «tras la mejora de la calificación crediticia a largo plazo de España» también desde A hasta A+.

Asimismo, la agencia ha mejorado otras calificaciones crediticias de CaixaBank, como la de deuda sénior preferente.