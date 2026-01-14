María Jesús Montero, la vicepresidenta, ministra de Hacienda y candidata de Sánchez a la Junta de Andalucía, que, sin embargo, a la comunidad que favorece en su nuevo modelo de financiación en Cataluña.

Todas las comunidades rechazan el modelo de financiación pactado por Sánchez y Junqueras para Cataluña

Todas las comunidades, salvo Cataluña, y no solo las del PP, sino también las del PSOE, le han dejado claro este miércoles a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, su rechazo al modelo de financiación autonómica que ha propuesto y que nace de un pacto entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un líder político condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo como es el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Mientras la consellera catalana de Hacienda, la socialista Alicia Romero, ha dicho que ahora se abre una «ventana de oportunidad», el representante de Galicia, Miguel Corgos, ha cargado contra un modelo negociado a espaldas de la mayoría de comunidades y la de Extremadura, Elena Manzano, ha denunciado que se vulnera el principio de igualdad entre los españoles recogido en la Constitución.

El Gobierno castellanomanchego, dirigido por el socialista Page, asegura sobre el modelo de financiación pactado entre Sánchez y Junqueras como fomenta la desigualdad y traslada a las autonomías «el chantaje» de los independentistas

Uno de los más duros contra la propuesta del Gobierno ha sido el representante del Gobierno castellanomanchego del socialista Emiliano García-Page, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha dicho haber salido de la reunión con Montero «más decepcionado» de como entró, ante un modelo que fomenta la desigualdad y traslada a las autonomías «el chantaje» de los independentistas.

La consejera de Hacienda de Madrid, Rocío Albert, ha advertido de que el sistema no va a salir adelante en el Congreso, porque la norma que lo regula no recibirá apoyos suficientes, ya que, según ha dicho, «ni siquiera cuenta con el apoyo de sus socios de Gobierno, ni con el acuerdo de los socios de investidura, ni con el de ninguna comunidad autónoma, salvo Cataluña».

«¿Cómo va a aprobar este acuerdo”, se ha preguntado la consejera madrileña. En la misma línea se han pronunciado el consejero gallego Miguel Corgos, o la extremeña, Elena Manzano, ambos del PP.

«Muy decepcionante» y sin explicaciones «sobre un modelo negociado a nuestras espaldas», ha dicho Corgos, mientras que Manzano ha hablado de la vulneración del principio de igualdad entre los españoles recogido en la Constitución y la falta de respeto institucional por parte de la ministra.

Por su lado, la consejera canaria Matilde Asian ha lamentado que la ministra les haya dicho que ya tiene preparado el texto de la ley orgánica, cuando en realidad se trata de una propuesta que debe pasar por el debate multilateral y luego ser debatido por los grupos en el Congreso.

Montero erre que erre negando el cupo separatista de casi 5.000 millones

Pese a se fuerte oposición, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que confía en que el Gobierno logre aprobar la ley orgánica sobre la nueva propuesta de financiación autonómica, pese al rechazo de todas las comunidades excepto Cataluña.

Según Montero, en la reunión de hoy, que ha durado cuatro horas, se ha visto una «repetición de un argumentario político» que debería haberse «quedado en la puerta» y en ella, según ha afirmado, nadie ha dicho que este modelo sea peor que anterior.

Sobre las críticas que ha suscitado la propuesta durante los últimos días después de que fuera adelantada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, Montero ha afirmado que es «mentira» que se haya pactado «un cupo separatista».

«Es falso que el modelo esté ideado para contentar a Cataluña», ha dicho Montero, quien ha insistido en que el modelo -que dará a Cataluña alrededor de 4.700 millones de euros adicionales por el ‘cupo separatista’- es «más solidario» que el anterior.