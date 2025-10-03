Torres, convencido de que el BBVA alcanzará el 50% de la opa, pese a las ‘trabas’ del Sabadell

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha asegurado que tienen «evidencias» de que clientes de Banco Sabadell interesados en aceptar el canje de BBVA están teniendo «dificultades» para hacer este trámite en las oficinas de Banco Sabadell, por lo que ha animado a acudir a las sucursales de BBVA para aceptar el canje. Pese a esas trabas, Torres asegura rotundo: «Estamos convencidos de que superaremos ampliamente el 50 % de aceptación en la opa».

En declaraciones a TV3, Torres ha señalado este viernes que esas prácticas están «en la mesa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)» y que, de confirmarse, supondrían una conducta «con implicaciones muy serias, porque supondrían impedir el ejercicio de un derecho tan básico como el de propiedad por parte de los accionistas».

En una información debidamente filtrada al diario El País, periódico del Grupo Prisa, presidido y controlado por Joseph Oughourlian a través su fondo buitre Amber Capital, se anuncia hoy que BBVA cuenta con pruebas de prácticas de trabas a la opa en las oficinas de Banco Sabadell, algo que ha denunciado ante la CNMV.

‘Malas prácticas’ de ambos bancos

Sin embargo, las denuncias son recíprocas y el Sabadell también las ha denunciado a la CNMV, incluidas las presiones a clientes del BBVA que a su vez son accionistas del banco catalán y que tiene depositadas sus acciones en el servicio de liquidación y custodia de valores del banco vasco.

Este medio indica que la investigación lanzada por BBVA habría aflorado resistencias de gestores de Banco Sabadell a recibir declaraciones de aceptación a la opa, unas prácticas recabadas por diversos procesos de cliente espía (mystery shopper), en las que una persona se hacen pasar por un supuesto cliente para comprobar cómo se le atiende. El Sabadell ha utilizado el mismo sistema.

«Tenemos evidencias de clientes que están tratando de aceptar (la opa) y que están teniendo dificultades (en las oficinas de Banco Sabadell). Lo bueno es que hay un canal alternativo habilitado y que pueden acudir a aceptar la oferta de BBVA a nuestras oficinas», ha dicho Torres.

Torres anima a fijarse en el inversor mexicano Martínez, que ha roto el consejo del Sabadell con sus posición favorable la opa del BBVA

El presidente del BBVA ha alertado de que «quedan pocos días» para aceptar el canje -el día límite es el 10 de octubre- y ha añadido: «Si no lo haces, pierdes esta oportunidad. Tienes que movilizarte y aceptar la oferta».

En esta línea, el directivo ha animado a los accionistas de Banco Sabadell a «fijarse» en el inversor mexicano David Martínez, que acudirá a la opa con el 3,86 % de su capital.

Torres ha asegurado que Martínez «es una referencia muy clara en la que deberían fijarse todos los accionistas», ya que el hecho de que haya aceptado la oferta «habla por sí misma de su atractivo».

Ha recordado que este inversor lleva «más de una década» formando parte del consejo de administración de Banco Sabadell y ha añadido que «lo que es bueno para el mayor accionista individual (del banco) necesariamente tiene que ser bueno para todos los accionistas».

Insiste en que superarán el 50% de aceptación

Pese a las trabas existentes, según el BBVA, Torres ha asegurado que están recibiendo «muchas aceptaciones» y que van «muy por delante de lo previsto a esta fecha», por lo que ha sentenciado: «Estamos convencidos de que superaremos ampliamente el 50 % de aceptación en la opa».

Ha asegurado en este punto que en los contactos mantenidos con fondos internacionales han percibido un respaldo «abrumador» a la oferta de BBVA, y ha apuntado que tras la mejora de un 10 % la oferta ya resulta «imbatible».

En cuanto a una hipotética segunda opa, ha asegurado que se trata de un escenario «muy incierto» porque solo se produciría si la opa registrara entre un 30 y un 50 % de aceptación, y de que la decisión de continuar adelante con una segunda opa quedaría «a discreción» del BBVA.

Respecto a una hipotética segunda opa se haría «al mismo precio» que la anterior, pero tendría «peor fiscalidad» para los accionistas, y ha asegurado que en este hipotético escenario el BBVA «tiene palancas de capital suficientes para acometerla sin una ampliación de capital».

En cuanto a qué sucederá con el consejo de Banco Sabadell si BBVA se hace con el control de este banco, ha añadido que se tendría que ver «cuál es la mejor composición del consejo».

Preguntado por si Torres continuará al frente del BBVA pase lo que pase con la opa, ha asegurado que «absolutamente», y que si la opa fracasa «no pasa nada», pero se perdería «una oportunidad», tanto para Cataluña, como para España y Europa.