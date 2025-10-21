Trabajo cedió una antigua sede de CCOO al fondo sueco EQT que luego vendió a Azora

El Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha negado que sea de su propiedad en la actualidad, aunque sí lo fue anteriormente y lo cedió a uno de los ‘fondos buitre’ que tanto critica Sumar, el edificio de Madrid que alberga una «residencia de estudiantes de lujo» -según ha denunciado este martes un diputado del PSOE- y ha recordado que ahora pertenece a la gestora de activos inmobiliarios Azora.

Fuentes del ministerio han explicado que se trata de una antigua sede sindical, que en 2023 Trabajo cedió por 99 años a la ‘joint venture’ (sociedad de riesgo compartido) formada por la promotora Grupo Moraval y el fondo sueco EQT Exter, que lo convirtió en residencia estudiantil y en 2024 lo vendió a Azora.

«No es nuestro. Ahora lo tiene Azora», subrayan desde el ministerio, en respuesta al diputado socialista Arnau Ramírez, quien ha asegurado en la Comisión de Vivienda del Congreso que el edificio era del Ministerio de Trabajo y que se podría «dedicar a otro tipo de utilidades».

Las fuentes de Trabajo han explicado que la cesión de este edificio -antigua sede de CCOO- se realizó en régimen de «permuta», según la cual la empresa formada por la promotora y el fondo sueco construyó a cambio un inmueble de nueva planta en el madrileño distrito de San Blas como sede sindical.

Según Trabajo, la permuta se realizó «atendiendo a las disposiciones legales de gestión del Patrimonio Sindical Acumulado, ante la imposibilidad de asumir la reforma del edificio».

Un portavoz de Azora ha confirmado a EFE que en noviembre 2024 compró a EQT este edificio como parte de un paquete de 12 activos inmobiliarios, todos ellos residencias de estudiantes, y ha apuntado que está gestionada por la empresa Stephouse.