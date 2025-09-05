Carlos Cuerpo, ministro de Economía, que elevó la opa del BBVA al Sabadell al Consejo de Ministros para que impusiera condiciones más severas que la propia CNMC.

Tras más de un año dando vueltas, Cuerpo ve ahora ‘corto’ el plazo de opa del BBVA al Sabadell

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha calificado este viernes de «relativamente corto» el plazo de aceptación de la opa lanzada sobre el Banco Sabadell que ha fijado el BBVA (del 8 de septiembre al 7 de octubre), pero ha dejado claro que compete al banco opante definirlo y que ahora «es el momento de los accionistas del Sabadell». No hay que olvidar que esta operación lleva abierta desde abril de 2024, es decir, desde hace más de un año, y el BBVA ha optado por el plazo de un mes, que es lo habitual en este tipo de operaciones en España, pero que puede oscilar entre un mínimo de 15 días y un máximo de 70.

En declaraciones a los periodistas tras participar en un acto de la patronal Pimec en Barcelona, ha insistido en que «desde el primer momento hemos dejado clara cuál era la postura del Gobierno respecto a esta operación. Hemos participado en ella tal cual nos lo habilitaba la propia normativa y hemos protegido los intereses generales, tanto de los clientes, entre ellos las pymes, como de los trabajadores».

Con todo, ha recordado que a partir de ahí correspondía al BBVA decidir si continuaba adelante con la opa, tal como ha hecho, y ha comentado que ahora «estamos en el momento de los accionistas» del Sabadell, ha remarcado.

«Son ellos los que tienen que hablar», ha comentado el ministro, que ha dejado claro el «respeto absoluto» por parte del Gobierno ante el desenlace de la opa. «Veremos cuál es el punto final de esta operación», ha dicho.

Calendario de la opa del BBVA al Sabadell

Preguntado por el plazo de aceptación definido por BBVA en el folleto de la opa aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha asegurado que es «relativamente corto» y ha añadido que «probablemente» en torno a la «segunda semana de octubre» ya se conocerá su resultado.

«Es el momento de los accionistas del Sabadell», ha insistido, y ha comentado que el Gobierno seguirá la operación para ver cuál es su desenlace.

La CNMV ha autorizado este viernes el folleto de la opa hostil lanzada por el BBVA hace más de un año sobre el Sabadell, en el que mantiene el precio ofrecido -una acción de nueva de BBVA más 0,70 euros en metálico por cada 5,5483 acciones del Sabadel-, pese al obstáculo que esto supondría para el éxito de la oferta.