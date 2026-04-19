Trump, sobre la economía española: ‘Es triste de ver’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este sábado lo «mal» que marcha la economía en España y sus resultados «horrendos», algo que, según el mandatario, le causa tristeza, un día después de lamentar que el Gobierno español no apoyara a Washington en la guerra contra Irán.

«¿Alguien ha mirado lo mal que le está yendo al país de España? Sus cifras económicas, a pesar de aportar casi nada a la OTAN y a su defensa militar, son absolutamente horrendas. ¡Es triste de ver!», escribió en su red Truth Social.

Este viernes, el republicano ya se había referido a la nación española en otro mensaje en la misma red social.

«¡No estuvieron ahí para nosotros!», publicó el mandatario, junto a una captura de pantalla de una noticia de la cadena estadounidense CBS News del pasado 30 de marzo que informaba sobre la posición contraria a la guerra del Gobierno español.

Trump no perdona a Sánchez y la actitud del líder socialista puede volverse en contra de las empresas y la economía española

Trump ha reprochado en más de una ocasión la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de cerrar el espacio aéreo español a los aviones estadounidenses que realizan misiones contra Irán y no autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares.

Tras esta negativa, el estadounidense ha llegado a amenazar con cortar todo el comercio con Madrid e imponer un embargo comercial contra el país europeo, al que también ha calificado de «socio terrible» de la Alianza Atlántica, por no comprometerse a aumentar su gasto en defensa en un 5 %.

«España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo», dijo en marzo Trump.

El Gobierno español fue de los primeros en Europa en condenar la ofensiva estadounidense e israelí en Irán, pero lo hizo en un tono agresivo contra Trump e Israel, no como otros países que se oponen a ese conflicto más qqie nada debido a las disrupciones económicas derivadas de él, en particular por el cierre del estrecho de Ormuz, que continúa en el centro de las tensiones en medio del actual cese el fuego, pero si cargar personalmente contra Trump.