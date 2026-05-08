Mónica García, la cuestionada ministra de Sanidad por sus propios colegas de profesión, quiere hacer méritos en su carrera en la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque su desarrollo en el Gobierno tiene los días contados y será incapaz de ganar a Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

UGT se alinea con el Gobierno hasta con el hantavirus y en contra de los trabajadores de Tenerife

El sindicato UGT, mayoritario entre los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ha asegurado este viernes que los trabajadores están preparados y dispuestos para asumir su responsabilidad ante la llegada del buque MV Hondius. No oponan así trabajadores que se han expresado públicamente y en redes sociales que incluso han hecho un llamamiento para bloquear el puerto.

En un comunicado, el presidente del Comité de Empresa, Diego Herrero, ha afirmado que trabajarán para que las personas que viajan a bordo del buque afectado por un brote de hantavirus puedan arribar a puerto con todas las garantías.

«Contamos con la formación y equipos necesarios, ya que nos hemos encargado de exigir toda la información para la plantilla», ha precisado.

Ha rechazado las manifestaciones hechas «por personas que carecen de la representatividad necesaria para hablar en nombre de los trabajadores de la Autoridad Portuaria y de aquellos que, sin conocimientos científicos o sanitarios, expresan su opinión sin criterio alguno», en referencia a las palabras de una trabajadora que llamaba a boicotear el atraque del puerto.

UGT usó la crisis del ébola en 2014 como arma arrojadiza contra el PP. Ahora, con el hantavirus aplaude al Gobierno y acusa de «generar odio» a los que critican la gestión de PSOE-Sumar

Tras las fuertes críticas de UGT por la gestión de la crisis del ébola en 2014, el sindicato socialista se alinea ahora con el Gobierno de PSOE-Sumar en la gestión del hantavirus, pero, claro, con el ébola, que se trataba de ayudar a misioneros españoles gobernada el PP. Con el hantavirus, está el PSOE y la extrema izquierda al mando, con una ministra de Sanidad, Mónica García, que quiere hacer méritos en su carrera en la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque su desarrollo en el Gobierno tiene los días contados y será incapaz de ganar a Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

«Con ello, solo se logra crear alarma social y potenciar los discursos de odio», ha advertido Herrero. La memoria es corta, pero la hemeroteca no engañan. En 2014, el sindicato socialista creó alarma social y potenció los discursos de odio contra el PP por la gestión de la crisis del ébola.

«Las personas que viajan a bordo son seres humanos que precisan ayuda -los contagiados del ébola en 2014 eran misioneros en África que dieron su vida por demás- y como servidores públicos estamos obligados a trabajar para que reciban atención sanitaria lo antes posible», ha recordado Herrero, quien ha insistido en que, «como en ocasiones anteriores», deben cumplir con el derecho internacional y con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud.

A 850 millas naúticas de Canarias, y el dirigente del sindicato socialista esgrime el «derecho internacional»

Lo del derecho internacional de este dirigente de UGT tiene su gracia, porque el barco estaba en Cabo Verde, que, según ese derecho internacional, era el puerto donde tenía que haber sido asistido, a 850 millas náuticas de Canarias, frente a Senegal. Durante su trayecto hacia Tenerife ha pasado frente a Mauritania y Marruecos, ambos se han negado a que atracara en sus puertos, pues, como bien dice, no era su responsabilidad.

Ha lamentado el tratamiento que partidos políticos y otras organizaciones están realizando de esta crisis, «utilizándola como arma arrojadiza en el terreno político, cuando de lo que se trata es de ayudar a personas que lo necesitan», ha estimado el presidente del Comité de Empresa. Y es que «todo depende del color del cristal con que se mira».