El presidente chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) como uno de sus mejores aliados en la esfera internacional.

Un dólar, 0,84 euros, el salario mínimo al mes en Venezuela

La ONG Provea calificó este sábado de «burla» que el salario mínimo en Venezuela llegara al viernes a un dólar -que equivale a 0,84 euros al cambio actual de un euro por 1,16 dólares- por mes debido a la devaluación del bolívar, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), un monto que se complementa con bonos gubernamentales de hasta 160 dólares (menos de 138 euros). Es es la verdadera realidad de la Venezuela chavista, un país no solo admirado por la extrema izquierda española, desde los proetarras de Bildu, los separatistas de ERC y los minoritarios de Podemos y Sumar, estos últimos socios de Gobierno de Pedro Sánchez, sino también del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que defiende con ahínco al líder chavista Nicolás Maduro en los pocos foros internacionales a los que se le invita.

«Los venezolanos, literalmente, tienen derecho a un salario digno, no a esta burla», manifestó en X Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), citando la Constitución, que establece que «todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad».

Asimismo, la organización recordó que el salario mínimo mensual se mantiene en 130 bolívares, la moneda venezolana, desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares.

Sin embargo, con la devaluación de la divisa, el BCV situó ayer la tasa de cambio del dólar en 130,06 bolívares.

«Un pago de hambre estancado en 130 bolívares desde hace 3 años (1242 días), que se devalúa cada día y es la base para calcular prestaciones, beneficios y demás pagos laborales», subrayó la organización no gubernamental.

Por su parte, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) exigió «salarios dignos ya» al asegurar que los profesores universitarios ganan entre 1 y 4 dólares al mes, ya que el salario mínimo es referencia para otras remuneraciones y también para la pensión, que también equivale, al cambio de hoy, a un dólar al mes.

La APUCV destacó que «bono no es salario», en referencia a los bonos gubernamentales de alimentación, de 40 dólares, y a otro llamado «ingreso de guerra económica», de 120 dólares, ambos sin incidencia en beneficios laborales como vacaciones, liquidación y utilidades y que se pagan a empleados públicos en bolívares al tipo de cambio del día del BCV.

El Gobierno de Venezuela ha dicho que los bonos son «una estrategia novedosa para combatir la guerra económica, el bloqueo y las sanciones», así como «evitar la inflación».