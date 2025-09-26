Unicaja apoya al negocio hortofrutícola con una amplia oferta que mostrará en Fruit Attraction

Unicaja continúa mostrando su apoyo al sector hortofrutícola con su participación en la feria internacional de referencia en el sector, Fruit Attraction 2025, que tendrá lugar del 30 de septiembre al 2 de octubre y que está organizada por Ifema Madrid y la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex).

La feria se posiciona como la gran cita internacional de uno de los principales sectores del país, y tiene como objetivo la comercialización de productos y servicios de toda la cadena del sector hortofrutícola.

En este escenario, Unicaja contará con un estand propio, en el que mostrará su amplia y especializada oferta de productos y servicios financieros dirigidos a estos profesionales.

Apoyo a la internacionalización

La entidad aprovechará el evento para reafirmar su compromiso con el sector agroalimentario, poniendo a disposición de las empresas un equipo experto de profesionales que ofrecerá asesoramiento personalizado y soluciones financieras avanzadas para la operativa internacional de las mismas.

De este modo, refuerza su papel como socio estratégico en la internacionalización de las compañías, combinando su solidez con un servicio cercano, especializado y adaptado a los retos de un mercado en constante evolución.

Completa oferta de productos

Asimismo, el banco pondrá en valor su oferta destinada a la producción de cultivos intensivos. Precisamente, en el marco de su última campaña, habilitó una línea de créditos preconcedidos por importe superior a los 1.000 millones de euros.

Entre otros productos y servicios de Unicaja, destacan también los anticipos de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que en su última campaña contó con otros 1.000 millones de euros en préstamos preconcedidos, consolidándose Unicaja en sus territorios de actuación como entidad financiera de referencia para el sector agrario.

De igual modo, pone a disposición de los profesionales del campo una amplia gama de seguros agrarios, así como un plan para facilitar el pago de los mismos (Plan Uni Seguro Empresas y Agro), con los que proteger y garantizar la producción y las instalaciones de las explotaciones. Durante la feria, Unicaja reforzará la apuesta en el sector con productos especializados como el Plan Cero Profesional Agro y los productos Univerde (tarjeta y TPV), con condiciones ventajosas, asistencia técnica especializada y seguridad en las operaciones.

Unicaja cuenta con un equipo especializado para asesorar y acompañar a las empresas y los autónomos en su día a día, tanto en el ámbito internacional como nacional. Estos profesionales estarán presentes en Fruit Attraction y darán respuesta a las demandas de los visitantes.

En suma, la entidad bancaria sigue trabajando con el objetivo de ser un referente para el sector agrario, ofreciéndole productos, financiación y servicios adaptados a sus necesidades.

Fruit Attraction

Con una previsión para esta edición número 17 de 2.460 empresas expositoras, más de 78.000 metros cuadrados y más de 120.000 visitantes profesionales de 150 países, la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas es una cita esencial del sector hortofrutícola.

Así, del 30 de septiembre al 2 de octubre, Madrid se convertirá en el epicentro mundial para operadores, minoristas y profesionales del sector que buscan crecer, conectar y transformar sus estrategias comerciales.