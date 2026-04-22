Fundación Endesa y Fundación Integra celebran 10 años de ‘Cambiando Vidas’

Fundación Endesa y Fundación Integra han celebrado en la sede de Endesa en Madrid el X Aniversario de Cambiando Vidas, una iniciativa conjunta que a lo largo de una década ha impulsado la integración sociolaboral de cerca de 4.000 personas en situación de exclusión social de Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria.

El acto ha contado con la participación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de Endesa y de Fundación Endesa, Juan Sánchez-Calero; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; y la presidenta ejecutiva de Fundación Integra, Ana Botella; así como representantes de otras entidades sociales, empleados voluntarios de Endesa y beneficiarios participantes en el programa.

La iniciativa combina formación, orientación laboral y acompañamiento personalizado, adaptándose a las necesidades de colectivos especialmente vulnerables. En este proceso, el voluntariado corporativo de Endesa juega un papel clave: los empleados voluntarios contribuyen activamente impartiendo talleres prelaborales, acompañando y ayudando en el desarrollo de competencias digitales y de comunicación y trabajando la confianza de los participantes en sus procesos de acceso al empleo.

Este acompañamiento no solo ayuda a mejorar la empleabilidad, sino que también refuerza la autoestima, la motivación y la capacidad de las personas para iniciar un nuevo proyecto de vida y prosperar junto a sus familias. Hasta la fecha, más de 350 voluntarios se han implicado en Cambiando Vidas, acumulando cerca de 850 colaboraciones en las distintas ediciones.

Una década transformando vidas a través del empleo

En el marco de este décimo aniversario, el programa inaugura su nueva edición con el objetivo de seguir ampliando su impacto social, donde prevé mejorar la empleabilidad de un total de 355 personas, y conseguir al menos un centenar de empleos verdes a nivel nacional.

Durante el acto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto el foco en los valores de «valentía, humildad y esfuerzo, que son característicos de Cambiando Vidas. Saber que lo importante es levantarse después de caer y aprovechar las segundas oportunidades».

Por su parte, el presidente de Endesa y de Fundación Endesa, Juan Sánchez-Calero, ha destacado que «Cambiando Vidas nació con una convicción muy clara: una oportunidad puede cambiarlo todo. Y diez años después, esa convicción sigue siendo el motor que nos empuja a seguir avanzando».

Durante el acto se ha destacado también el compromiso de las entidades con la integración sociolaboral y el empleo como motor de transformación. «Es un proyecto que busca dar una respuesta definitiva a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas a las que apoya. Logra un impacto real y sostenido en su vida gracias al empleo», ha subrayado la presidenta ejecutiva de Fundación Integra, Ana Botella.

Además, se han puesto en valor los resultados alcanzados en 2025 y se ha celebrado un coloquio protagonizado por voluntarios de Endesa y participantes de varias ediciones del programa, quienes han compartido sus experiencias y testimonios de superación.

«Ganarse el bocadillo», los testimonios de Agustina y Julio

Agustina, una de las participantes de la edición de 2025, ha asegurado que este proyecto le ha cambiado la vida de la noche a la mañana. Tras meses viviendo en la calle, su paso por el programa le dio las herramientas para conseguir un empleo. «Tengo trabajo fijo y me siento útil. Mi trabajo me permite pagar mi casa, mi comida, mis gastos. No dependo de nadie y esto me hace sentir en paz».

Por su parte, Julio, participante de las primeras ediciones del programa, ha destacado el impacto a largo plazo que este programa ha tenido en su vida. «Yo veo la diferencia del ayer y el ahora, mi espejo es distinto. Soy otra persona. Tengo una vida estable, responsable» Su trabajo le ayuda a seguir alejado del consumo de alcohol que le destrozó la vida. «He vuelto a ser yo mismo».

El éxito de Cambiando Vidas se apoya en la colaboración entre Fundación Endesa, Fundación Integra y el compromiso de instituciones públicas y empresas, así como en la implicación directa de los voluntarios. Este modelo de cooperación permite adaptar el programa a las necesidades reales del mercado laboral y de las personas participantes, facilitando el acceso a empleos de calidad y contribuyendo a una integración social duradera.

Con este décimo aniversario, Fundación Endesa y Fundación Integra refuerzan su apuesta por seguir impulsando iniciativas que generen impacto social sostenible, demostrando que el empleo es una de las herramientas más eficaces para transformar vidas y construir una sociedad más justa e inclusiva.