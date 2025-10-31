Grandes Leyendas del Real Madrid y el Barça se Unen por una Buena Causa en el Desafío NACEX

La Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar fue la gran beneficiaria de la última edición del Desafío NACEX, el torneo solidario de pádel que reúne a leyendas del Real Madrid y el FC Barcelona. Celebrado en el club Padel G24 de Arroyomolinos, el evento reunió a grandes figuras del fútbol, quienes se enfrentaron en una jornada llena de buen ambiente y solidaridad, antesala del clásico de La Liga.

Los fondos recaudados en esta edición irán destinados a la Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar, una organización que trabaja para apoyar la investigación médica sobre esta grave enfermedad y mejorar la calidad de vida de los afectados.

Un Torneo Solidario con Grandes Estrellas

La edición de este año del Desafío NACEX contó con la participación de destacados exjugadores de ambos equipos. Por parte del Real Madrid, participaron figuras como Raúl González, Alfonso Pérez, Iván Pérez, Javi Guerrero, Luis Milla, Jordi Codina, Kike Velasco, y Ezequiel Garay. Mientras que el FC Barcelona estuvo representado por Enric Masip, Dani García Lara, Jonathan Soriano, Sergi Barjuan, David Silva, Julio Salinas y Mehdi Lacen.

Ganadores del Torneo

En una final muy reñida, Javi Guerrero y Jordi Codina se coronaron como los ganadores del torneo de pádel, después de superar a Enric Masip y Sergi Barjuan. El torneo destacó por la sana competitividad y el espíritu solidario entre los exfutbolistas, quienes demostraron su pasión por el deporte y su apoyo a la causa benéfica.

Un Evento con Gran Cobertura Mediática

El evento también contó con la presencia de otras figuras del deporte como Tote y Paco Pavón, quienes estuvieron entre los asistentes. Además, numerosos medios de comunicación, tanto de televisión, radio, prensa escrita y digital, cubrieron el evento, mientras el periodista Roberto Gómez condujo una convocatoria de prensa en la que se discutió la actualidad futbolística.

El Apoyo de NACEX

El Desafío NACEX ha sido posible gracias al patrocinio de NACEX, la firma de mensajería urgente de Logista, cuyo apoyo ha permitido que el torneo se convierta en un evento anual que no solo celebra el deporte, sino también la solidaridad.

Con iniciativas como esta, el Desafío NACEX demuestra cómo el deporte puede ser un vehículo para contribuir a importantes causas sociales y de salud, uniendo a personas de diferentes disciplinas con el objetivo de mejorar la vida de quienes más lo necesitan.