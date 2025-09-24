Grupo Ibérica impulsa su transformación con la incorporación de Sergio Rivas como Director General

Desde Grupo Ibérica tenemos el placer de anunciar la incorporación de Sergio Rivas como nuevo Director General del Grupo. Licenciado en Derecho y MBA por el IE Business School, Sergio Rivas aporta más de 30 años de experiencia en el sector Retail y Franquicia. Cuenta con una sólida trayectoria, nacional e internacional, en la dirección general de compañías de primer nivel, en la mayoría de los casos participadas por Private Equity, tales como Burger King, Eat Out Group, Dunkin’ o Domino’s Pizza, además de haber sido fundador y CEO del Grupo Avanza Food.

Su incorporación marca el inicio de una etapa clave para Grupo Ibérica, con el objetivo de:

Activar un ambicioso proceso de transformación empresarial.

Definir un renovado Programa Estratégico Familiar.

Redefinir las estrategias de las empresas participadas.

Optimizar el portfolio de compañías, para fortalecer su competitividad y consolidar su legado.

Este nuevo ciclo estratégico se guiará por el propósito y los valores fundacionales del Grupo, con una visión clara: asegurar que el legado familiar se proyecta con más fuerza hacia las futuras generaciones.

Al respecto, Sergio Rivas declaró: “Es un honor incorporarme al proyecto empresarial de la familia Núñez, quienes conozco desde hace de más de 25 años. Afronto con entusiasmo este nuevo reto, para ayudarles en esta nueva etapa de transformación. Clave para que sigan siendo una familia empresaria y con ello consolidar a Grupo Ibérica como un referente empresarial sólido, con visión de largo plazo y comprometido con su propósito y valores.”

Fernando Núñez Rebolo, Presidente de Grupo Ibérica, por su parte, comentó: “Conozco a Sergio Rivas desde hace más de 25 años, cuando tuvimos la suerte de participar en la profunda transformación de Burger King en España y Portugal. La experiencia y liderazgo de Sergio Rivas serán fundamentales para esta nueva etapa. Estoy convencido de que su incorporación reforzará nuestra visión estratégica y contribuirá a proyectar el legado familiar hacia un futuro aún más sólido y profesionalizado.”

Bienvenido Sergio a esta gran familia que es Grupo Ibérica.