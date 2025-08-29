Heineken España y Vodafone sellan una alianza estratégica para impulsar la transformación digital y la competitividad de la hostelería

HEINEKEN España y Vodafone España han firmado una alianza estratégica para impulsar la competitividad y la modernización de los bares y restaurantes de nuestro país con soluciones avanzadas de conectividad, entretenimiento y digitalización. Los hosteleros podrán acceder a este servicio a través del equipo comercial de HEINEKEN España y su plataforma de ecommerce Eazle, que ya cuenta con 26.000 clientes activos. En concreto accederán a conectividad de alta velocidad, herramientas digitales para la gestión del negocio (como sistemas de pedidos o reservas) y una oferta exclusiva de televisión con todo el fútbol y más de 50 canales de entretenimiento de primer nivel. Además, la colaboración contempla promociones y descuentos especiales en el futuro.

Con este acuerdo, la cervecera reafirma su compromiso con el sector y completa una propuesta de valor integral para sus clientes que también incluye financiación, asesoramiento de negocio, soluciones energéticas sostenibles y apoyo en mobiliario, consolidando su rol como un motor económico y social clave en España.Y a Vodafone le permitirá ofrecer una solución completa de conectividad, digitalización y TV con mayor capilaridad llegando a miles de bares y establecimientos hosteleros en todo el país.

UN ACUERDO PARA ESTAR MÁS CONECTADOS

Con una duración inicial de un año, el acuerdo convierte a Vodafone en socio tecnológico de referencia para los clientes hosteleros de HEINEKEN en España. Combinando los recursos de una potencia cervecera mundial con un profundo conocimiento del mercado local con las soluciones digitales para pymes y grandes empresas de esta operadora líder, que aporta su experiencia en entornos empresariales de alta exigencia y pone a disposición del sector su oferta especializada en conectividad, televisión profesional y herramientas de digitalización adaptadas a negocios con atención al público.

Ricardo Nuncio, director de Distribución y Ventas a Hostelería de HEINEKEN España, subraya: “Queremos ser el mejor socio de negocio para los hosteleros, no solo ofreciendo una amplia variedad de soluciones, sino también ayudándolos a ser más rentables, mejorando su experiencia de compra y facilitándoles información para la toma de decisiones. Todo ello con el uso de IA, que les permite incrementar sus ventas. Este acuerdo con Vodafone refuerza nuestra propuesta de valor al incorporar soluciones tecnológicas pensadas para el día a día del bar”.

Por su parte, Alejandro Martínez, director del segmento de autónomos y Negocios de Vodafone España, señala: “Gracias a esta colaboración, podemos llevar soluciones integrales a miles de bares en todo el país. Este acuerdo va más allá de una alianza comercial, es una apuesta conjunta por la transformación digital del canal horeca en España. Queremos ser el socio tecnológico de confianza para bares y restaurantes, ayudándoles a atraer más clientes y así generar más negocio”.

Lanzada en 2023 por la cervecera para conectar con sus clientes, la plataforma digital de servicios profesionales para el canal hostelero, Eazle, es una de las mayores plataformas de e-commerce del mundo y un claro ejemplo de cómo HEINEKEN España aplica sus recursos a escala global para generar un impacto directo y positivo en el tejido empresarial local. Con ella se simplifica la gestión de pedidos y promociones de fidelización, haciendo la experiencia más intuitiva para los hosteleros. La plataforma incorpora su propia inteligencia artificial, AIDDA, que acelera la transformación digital y tecnológica al optimizar la inteligencia de negocio basada en datos, con el objetivo de duplicar el valor bruto de mercancías este año.

Vodafone Empresas es uno de los principales proveedores de soluciones tecnológicas para el tejido empresarial español, con presencia en más de 1,5 millones de negocios y una estrategia enfocada en acompañar la transformación digital de sectores clave como el retail, la restauración, el turismo o la industria. Su red, servicios y soporte especializado permiten a miles de negocios mejorar su competitividad, eficiencia operativa y relación con los clientes.