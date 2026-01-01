HMC Capital desembarca en Argentina y Uruguay

HMC Capital, gestora internacional especializada en inversiones alternativas, ha anunciado el inicio de sus operaciones en Argentina y Uruguay tras superar los 22.000 millones de dólares en activos bajo gestión y asesoría para inversores institucionales y patrimonios privados.

Con este movimiento, la firma amplía su red internacional hasta alcanzar presencia en ocho países y refuerza su estrategia de consolidarse como un actor de referencia en el ámbito de los activos privados a nivel regional.

Por otro lado, la expansión responde al fuerte aumento de la demanda de inversiones alternativas en ambos mercados. En el caso de Argentina, el cambio del entorno macroeconómico y regulatorio vuelve a abrir la puerta a inversiones de largo plazo. Uruguay, por su parte, se ha posicionado como un polo relevante para la gestión de grandes patrimonios y la banca privada. En ambos países, la penetración de activos alternativos sigue siendo reducida, lo que genera oportunidades claras de crecimiento y diversificación.

“El Cono Sur es una región con un enorme potencial para el desarrollo de la industria de inversiones. La incorporación de Cristián nos permitirá reforzar nuestra presencia local con una propuesta de valor más cercana y especializada”, señaló Ricardo Morales, cofundador y presidente ejecutivo de HMC Capital.

El nuevo hub operativo estará ubicado en Buenos Aires y contará inicialmente con un equipo senior centrado en clientes institucionales y en la distribución wholesale. En Uruguay, la compañía comenzará con representación comercial desde Argentina y evaluará la apertura de una oficina propia en función del crecimiento del negocio y de las exigencias regulatorias.