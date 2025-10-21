Horos AM lanza un nuevo fondo de renta fija inspirado en su filosofía value

La gestora Horos Asset Management (Horos AM) ha lanzado un nuevo fondo de renta fija con un enfoque basado en su reconocida filosofía value, dirigido a los inversores que buscan una alternativa al ahorro tradicional en cuentas bancarias o fondos monetarios.

El nuevo vehículo, cuyo folleto se ha aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), requiere una inversión mínima de 100 euros y está concebido para un horizonte temporal de alrededor de tres años. Su objetivo es ofrecer rentabilidad a medio plazo mediante la inversión en emisiones corporativas con una duración media similar.

El producto se liderará por Juan Luis Fresneda, recientemente incorporado al equipo de la gestora, mientras que las decisiones de inversión se adoptarán por unanimidad del equipo gestor, formado también por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez.

“El lanzamiento de este nuevo fondo es fruto de años de reflexión y encaja de forma natural en nuestra estrategia de crecimiento. Creemos firmemente que nuestra filosofía de inversión puede generar valor también en renta fija, aplicando el mismo rigor y disciplina que nos han acompañado durante más de 13 años gestionando renta variable con éxito”, afirmó José María Concejo, CEO y socio de Horos AM.

El fondo aprovechará las sinergias del proceso de análisis fundamental empleado en los productos Horos Value Internacional y Horos Value Iberia, y no será extraño que incorpore emisiones de compañías que ya forman parte de estas carteras. Además, podrá destinar hasta un 10% de su patrimonio al propio Horos Value Internacional, que cuenta con la máxima calificación de cinco estrellas de Morningstar.

Con este lanzamiento, Horos AM amplía su gama de productos, sumando un fondo mixto que combina la experiencia del equipo en inversión value con una gestión prudente orientada a la preservación del capital.