Igea insiste en que Puente conocía el formato de la reunión anulada ayer

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, defendió hoy que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, conocía el protocolo de la reunión que se desconvocó ayer entre ambos “desde la semana pasada”, al igual que su contenido, el orden de comparecencias, la atención a la prensa y los participantes en la misma, pese a que anunció que no asistiría durante la jornada del mismo lunes. “Me podía haber llamado para decirme que tenía algún problema en que yo asistiera”, remarcó Igea, quien no obstante explicó que su agenda la marca él. Igualmente, expresó que “dos no bailan si uno no quiere”. “Nosotros sí queremos”, espetó.

PUBLICIDAD

En este sentido, el consejero de Cultura, Javier Ortega, señaló que el regidor le confirmó el lunes en la Conferencia de Alcaldes que asistiría al encuentro, en el que incluso “bromearon”, y lamentó “haber llegado a este punto final si la condición era que no asistiera Igea”. “Nos hubiéramos ahorrado estos pasos y el bochorno y hubiéramos buscado otras opciones para reunirnos”, señaló.

Igea y Ortega comparecieron hoy juntos en el Monasterio de Prado de Valladolid para aclarar lo sucedido ayer, así como el contenido sobre el que iba a tratar el encuentro: que la Junta mantenía la subvención de 194.000 euros a la Seminci, que se celebrará del 19 al 26 de octubre, y dejaba sin valor la reducción de 50.000 euros que había anunciado el Ejecutivo anterior, además de otro de tipo de políticas culturales.

Así, Igea, que intentó calmar los ánimos y “tranquilizar” a los ciudadanos, pidió disculpas por el “desgraciado incidente” tras admitir que no fue su “día más afortunado” y reconoció que se arrepiente “a menudo de las cosas de este oficio”. No obstante, aclaró que la actuación de la Junta “no se mueve por amenazas, desplantes, actitudes extemporáneas y chantajes de otros” y, de hecho, prosiguió, “cuando se solicita financiación se suele agradecer que en la reunión se eleve la representación de la Junta”. En este punto, se preguntó si el primer edil vallisoletano hubiese anulado su asistencia “de ser el presidente de la Junta y no Igea el que iba a ir a la reunión”. “Parece que algunos viven del relato. No puedo tolerar que se ponga en cuestión ni la palabra ni el trabajo de los profesionales de la Consejería de Cultura”, apuntó el vicepresidente, para la que pidió “respeto institucional”.

PUBLICIDAD

Además, alabó el comportamiento de la concejala de Cultura, Ana Redondo, a quien agradeció “sus buenas maneras y actitudes bienintencionadas para aplacar el fuego de alguno”, soltó.

En este sentido, anunció que han convocado un encuentro con la presencia de Redondo para la semana, “a la que puede venir acompañada con quien considere necesario, también el alcalde, porque la actitud política no debe verse alterada por disputas, filias y fobias personales”. “No es nuestro estilo y no es lo que hemos venido a hacer a la política”, sentenció Igea, quien resaltó que las políticas culturales son “esenciales” para su Gobierno porque “fijan población y tienen gran importancia”, de ahí su presencia en estos encuentros. “Hemos celebrado reuniones con la presencia de todos los consejeros y nadie, nunca, se ha levantado o la ha suspendido hasta ahora”, aseveró.

No obstante, y tras demandar “educación” al regidor, al que “hay que distinguir” entre la persona y su cargo institucional, adelantó que la Junta no respondería “a ningún órdago” después de que Puente advirtiera esta mañana con la expulsión de la Administración autonómica del Patronato de Seminci si reducía su aportación. “La única ventaja que tenemos es el acceso al palco y lo vamos a ceder a los chavales de la Fundación Pajarillos para que acudan a una entidad de alto nivel cultural”, contestó Igea.

También matizó que el Gobierno regional aspira a colaborar con el Ayuntamiento en asuntos culturales, en el que además de la Seminci se encuentra el centenario del nacimiento del escritor Miguel Delibes. La Junta no descarta aumenta progresivamente el apoyo económico a la Semana de Cine con el objetivo de impulsar este festival en toda la Comunidad a través de su red de centros culturales (museos, archivos y bibliotecas), mediante una programación que refuerce y amplíe la difusión del festival y se pueda «crear una marca regional”.

PUBLICIDAD

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, avisó hoy a la Junta de que “no pinta nada” en el patronato de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) si no compromete una financiación “suficiente”. “La presencia de la Junta en la Seminci solo se justifica si aporta una financiación suficiente y proporcional sino la Junta no pinta nada en la Seminci”, afirmó el regidor socialista.

En un acto con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, Óscar Puente remarcó que la financiación que la Junta aporta a Seminci es “inaceptable e insostenible”. “Nosotros no vamos a aguantar mucho tiempo así. Ellos verán”, dijo el alcalde de la ciudad, quien recalcó que ahora aporta 130.000 euros.

Al respecto, el alcalde de Valladolid sostuvo que ésta era el mensaje que le iba a trasladar al consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, en la reunión que tenían prevista este martes y que se anuló, ante la participación también del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, con quien el regidor mantiene diferencias políticas.

En ese sentido, el alcalde de Valladolid defendió que la Comunidad apoye a la Seminci en función de lo que aporta el festival a la Comunidad, como el segundo más antiguo y el más importante, tras el de San Sebastián. “La financiación de la Junta es muy escasa es prácticamente insignificante”, apostilló al tiempo que añadió que no le compensa aguantar “determinadas actitudes” para la cantidad que dedica el Ejecutivo autonómico.