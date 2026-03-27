ILUNION TextilCare, El Corte Inglés y Mensajeros de la Paz impulsan ‘We Care’

En España, el 25,7% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale a cerca de 12,5 millones de personas, según los últimos datos del INE. En este contexto, ILUNION TextilCare ha puesto en marcha «We Care«, una iniciativa de voluntariado desarrollada junto a El Corte Inglés y Mensajeros de la Paz, que combina el acceso a servicios básicos de higiene y ropa con acciones de acompañamiento y orientación laboral para facilitar la inserción personas en situación de vulnerabilidad.

El proyecto parte de una convicción clara: la falta de acceso a ropa limpia y a una higiene adecuada no es solo una carencia material, sino una barrera para la inclusión social. Por ello, parte de las instalaciones de la planta de ILUNION TextilCare en Vallecas, en Madrid, se han adaptado para crear un espacio integral de cuidado personal.

De esta forma, las personas beneficiarias pueden lavar y secar su ropa, acceder a duchas y vestuarios y participar en sesiones de acompañamiento, a lo que se sumará un servicio de orientación laboral diseñado para potenciar su acceso al mercado de trabajo.

El programa se organiza en turnos reducidos, lo que permite ofrecer una atención cercana y personalizada. Cada jornada se plantea como un espacio de escucha activa y mejora continua, con el objetivo de adaptar el modelo y maximizar su impacto social.

Una alianza para generar oportunidades

Uno de los pilares de la iniciativa es la colaboración de El Corte Inglés, un socio clave que aporta valor a través de la donación de textil y el compromiso con colectivos vulnerables.

En este marco, se ha creado un espacio de tienda solidaria dentro de las instalaciones, donde los beneficiarios pueden probarse y elegir libremente la ropa que desean llevarse. El objetivo del proyecto busca recuperar la autonomía y la dignidad de las personas asociándolo al acto de elegir.

Además, esta colaboración se extenderá con el desarrollo de sesiones de empleabilidad y orientación laboral de la mano de El Corte Inglés dirigidas a facilitar el acceso al mercado de trabajo de las personas beneficiarias.

De este modo, «We Care» aspira a consolidarse no solo como un espacio de cuidado, sino también como una puerta de entrada a nuevas oportunidades laborales.

Un modelo con vocación de crecimiento

Desde su puesta en marcha el pasado 27 de noviembre, el programa «We Care» ya ha impactado directamente en la vida de más de 20 personas en riesgo de exclusión social, con resultados tangibles como el lavado de más de 280 kilos de ropa y la entrega de cerca de 100 prendas.

Tras esta primera fase, ILUNION TextilCare prevé extender progresivamente la iniciativa a otras plantas de su red, con el objetivo de replicar el modelo en ciudades como Valladolid.

La meta es consolidar el programa como un pilar de apoyo recurrente a personas en situación de vulnerabilidad en España, con una previsión de 24 jornadas anuales que permitan beneficiar a 120 personas cada año, reforzando así un compromiso tangible y a largo plazo.

Con proyectos como este, ILUNION TextilCare reafirma su convicción de que la sostenibilidad comienza en las personas, en línea con el propósito de ILUNION de «Construir un mundo mejor con todos incluidos».