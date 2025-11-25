Indra ha puesto en marcha Indraventures I, un vehículo de capital riesgo dotado con hasta 200 millones de euros para invertir en empresas tecnológicas vinculadas a los ámbitos aeroespacial, defensa, ciberseguridad y tecnologías emergentes. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó el folleto del fondo el pasado viernes.
El instrumento tendrá una duración mínima de 10 años, ampliable hasta 12, y tomará participaciones temporales en compañías no financieras ni inmobiliarias. Su foco estará en empresas, preferentemente españolas, con capacidad tecnológica aplicable tanto al uso civil como militar, como soluciones de inteligencia artificial, sistemas de comunicaciones avanzados, sensores o plataformas aeroespaciales.
Indraventures I priorizará negocios en fase de expansión con modelos consolidados, a los que destinará al menos el 60% del capital. El resto podrá invertirse en compañías en etapas iniciales o en procesos de desarrollo que necesiten financiación para crecer o escalar su actividad.
El promotor del fondo es Indra Advanced Technology
por otro lado, el fondo deberá invertir un mínimo del 51% en empresas con sede o actividad estratégica en España, pudiendo dedicar el resto a compañías de la Unión Europea o países de la OTAN. Indra explica que el objetivo es reforzar el ecosistema industrial nacional, acelerar la innovación y favorecer la creación de empleo cualificado.
El folleto también establece límites de concentración: ninguna inversión podrá superar el 25% del patrimonio del fondo y no más del 35% podrá destinarse a compañías de un mismo grupo. Las participadas no cotizarán en mercados regulados y las operaciones se articularán, en la mayoría de los casos, mediante préstamos participativos. Aunque el fondo será principalmente minoritario, podría asumir posiciones mayoritarias si el proyecto lo requiere.
El promotor del fondo es Indra Advanced Technology, y se abre ahora un periodo de captación de capital de 18 meses, prorrogable seis más, dirigido únicamente a inversores profesionales mediante colocación privada.