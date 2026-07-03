El Tesoro de EE. UU. elige un ETF de State Street como opción exclusiva para el programa ‘Trump Accounts’

State Street Investment Management ha anunciado de forma oficial que se ha seleccionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para participar de manera estratégica en una nueva iniciativa nacional de ahorro, inversión y alfabetización financiera dirigida a los menores de edad en el país norteamericano. La firma ha confirmado que su fondo cotizado State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF operará como el vehículo de inversión exclusivo por defecto dentro del programa denominado Trump Accounts, un nuevo esquema federal diseñado para fomentar la acumulación de capital y la inversión indexada a largo plazo desde la infancia.

El despliegue institucional de este programa, impulsado por el Gobierno estadounidense bajo el paraguas legislativo de la ley Working Families Tax Cut Act, iniciará sus operaciones oficiales el próximo 4 de julio de 2026, una fecha con una fuerte carga simbólica al coincidir con la celebración del 250º aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

Según ha detallado la gestora de activos, el ETF seleccionado replica el comportamiento del índice de referencia S&P 500, proporcionando una exposición diversificada e instantánea a las 500 mayores corporaciones cotizadas de la economía estadounidense. Asimismo, State Street ha destacado que, en la actualidad, este vehículo se consolida como el ETF sobre el S&P 500 con el coste de gestión más bajo del mercado, una especificación técnica de máxima eficiencia que maximiza el efecto del interés compuesto en carteras destinadas a permanecer invertidas durante décadas.