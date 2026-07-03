Capital Group se alía con CaixaBank para coasesorar su nueva gama ‘multiadvisor’ de renta variable estadounidense

Capital Group, una de las mayores corporaciones de gestión activa de inversiones a escala global, ha anunciado de forma oficial que ha sido seleccionada por CaixaBank Asset Management para actuar como firma asesora clave de la cartera del fondo Advisory GPS US Equity. Este nombramiento no solo consolida la relación estratégica de largo recorrido que mantienen ambas entidades financieras, sino que reafirma un compromiso compartido hacia los procesos de construcción disciplinada de carteras y la generación de retornos consistentes para los clientes de banca privada y altos patrimonios.

El mandato otorgado para el fondo Advisory GPS US Equity se constituye como un engranaje fundamental dentro de las carteras de asignación global de CaixaBank AM. Para su ejecución técnica, la gestora española se apoyará en la infraestructura, el análisis y la envergadura de Capital Group en el mercado norteamericano, donde la multinacional administra actualmente un patrimonio superior a los 1,3 billones de dólares estadounidenses en esta clase de activos a nivel mundial.

Un paso adelante en una relación estratégica de largo plazo

«Como una de las mayores gestoras activas de renta variable estadounidense a nivel mundial, nos complace enormemente aliarnos con CaixaBank en este mandato de vanguardia y aportar nuestra experiencia especializada a su renovada oferta de asesoramiento de altos patrimonios», ha manifestado Mario González, director del Grupo de Clientes de Iberia, EE. UU. Offshore y Latinoamérica & Relaciones Estratégicas para EMEA de Capital Group.

El directivo ha subrayado la sintonía metodológica entre ambas firmas: «Nuestro enfoque de inversión se ha forjado a lo largo de décadas; se basa estrictamente en el análisis fundamental de las compañías y se centra en ofrecer resultados consistentes que respalden los objetivos de preservación de capital a largo plazo de los clientes. Esto supone, sin duda, un paso más en nuestra estrecha relación de larga duración con el Grupo CaixaBank».