Irlanda reducirá el impuesto sobre inversiones del 41% al 38%

Robert Troy, ministro de Estado en el Departamento de Finanzas de Irlanda, presentó una importante medida fiscal durante el Mediolanum Media Event 2025, organizado por Mediolanum International Funds (MIFL) el pasado 8 de octubre en Dublín. La iniciativa contempla la reducción del tipo impositivo sobre las inversiones del 41% al 38%, dentro de una estrategia más amplia destinada a fortalecer la cultura inversora y consolidar a Irlanda como centro financiero europeo.

“El objetivo no es solo reducir impuestos, sino cambiar mentalidades: queremos que los irlandeses pasen del ahorro pasivo a la inversión activa”, afirmó Troy durante su intervención ante medios europeos, incluido FundsPeople.

Del ahorro pasivo a la inversión activa en Irlanda

El ministro destacó que más de 170.000 millones de euros permanecen actualmente inmovilizados en depósitos bancarios de baja rentabilidad, reflejo de una cultura de ahorro excesivamente conservadora. En su opinión, esta situación reduce la rentabilidad de los hogares e impide canalizar capital hacia la economía productiva.

El fenómeno no es exclusivo de Irlanda. Según datos de Inverco, las familias españolas mantienen el 35% de su ahorro en depósitos, frente al 32% de la media de la eurozona, con activos financieros medios por hogar de 64.416 euros, un tercio por debajo de la media europea. En conjunto, más de 10,7 billones de euros en la UE permanecen fuera de los mercados de capitales.

Una hoja de ruta para impulsar la inversión

Para revertir esta tendencia, el Gobierno irlandés publicará a comienzos de 2026 una hoja de ruta fiscal centrada en simplificar el sistema tributario y mejorar la transparencia de los productos financieros. Además, pondrá en marcha un Foro de Ahorro e Inversión, que reunirá a instituciones públicas, entidades financieras y representantes europeos con el propósito de fomentar la educación financiera y aumentar la participación ciudadana en los mercados.

Troy subrayó que, aunque el ahorro pasivo es útil para Irlanda durante décadas, el país debe avanzar hacia un modelo en el que la inversión se convierta en motor de crecimiento y prosperidad compartida. En este contexto, la Unión de Ahorro e Inversión (SIU) será uno de los pilares clave para facilitar esa transición y fortalecer el papel de Irlanda dentro del ecosistema financiero europeo.