La CNMV sanciona a Bestinver con 100.000 euros por falta de información clara

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto a la gestora Bestinver una sanción de 100.000 euros por una infracción muy grave por no haber informado debidamente a los suscriptores de su fondo de capital riesgo Infra FCR, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La sanción, impuesta el pasado 7 de julio y que es firme al no recurrise, explica que Bestinver no informó «de forma imparcial, clara y no engañosa» a los clientes de Bestinver Infra FCR.

Asimismo, el supervisor bursátil ha sancionado con 75.000 euros al empresario Mariano Schoendorff Pérez-González por la comisión de una infracción muy grave al haber incumplido los deberes de información en relación con la comunicación de participaciones significativas sobre Nyesa.

Por ese mismo motivo la CNMV ha impuesto a la sociedad Cerrina, cuyo administrador único es Schoendorff, una sanción muy grave cuyo importe asciende a 70.000 euros.

El BOE publica también la sanción impuesta por la CNMV a Manuel Barba, cuyo importe asciende a 70.000 euros, por una infracción muy grave de abuso de mercado relativa a la comunicación ilícita de información privilegiada a un tercero en la posible exclusión de negociación de la totalidad de las acciones de Greenalia.