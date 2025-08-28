La gestora de activos Tikehau completa la adquisición de la empresa de aparcamientos Eysa

La gestora de activos Tikehau Capital ha completado el proceso de adquisición de la empresa española centrada en movilidad y gestión de aparcamientos Eysa Group tras comprar la participación a la firma de inversión estadounidense H.I.G. Capital.

Según ha informado Tikehau Capital este jueves en un comunicado, la operación -de la que no han hecho públicas las cifras- queda ejecutada a través de su estrategia insignia en ‘private equity’ en descarbonización y se enmarca en la estrategia de movilidad sostenible de la compañía.

Esta adquisición se hizo pública en mayo, pero hasta el pasado lunes no se completó la operación.

Respaldo estratégico y operativo de Tikehau Capital

Por otra parte, el equipo directivo de Eysa va a seguir al frente de la compañía en esta nueva etapa «con el respaldo estratégico y operativo de Tikehau Capital».

Eysa abarca una amplia gama de soluciones de movilidad esenciales, que incluyen aparcamiento en vía pública y en instalaciones (a cierre de 2024 gestionaban cerca de 330.000 plazas), sistemas de peaje, gestión del tráfico y zonas de bajas emisiones.

Asimismo, la compañía también opera en el ámbito interurbano con los sistemas de transporte inteligente (ITS) y la gestión de aparcamientos para camiones bajo la marca Mowiz Truck.