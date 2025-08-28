La gestora de activos Tikehau Capital ha completado el proceso de adquisición de la empresa española centrada en movilidad y gestión de aparcamientos Eysa Group tras comprar la participación a la firma de inversión estadounidense H.I.G. Capital.
Según ha informado Tikehau Capital este jueves en un comunicado, la operación -de la que no han hecho públicas las cifras- queda ejecutada a través de su estrategia insignia en ‘private equity’ en descarbonización y se enmarca en la estrategia de movilidad sostenible de la compañía.
Esta adquisición se hizo pública en mayo, pero hasta el pasado lunes no se completó la operación.
Respaldo estratégico y operativo de Tikehau Capital
Por otra parte, el equipo directivo de Eysa va a seguir al frente de la compañía en esta nueva etapa «con el respaldo estratégico y operativo de Tikehau Capital».
Eysa abarca una amplia gama de soluciones de movilidad esenciales, que incluyen aparcamiento en vía pública y en instalaciones (a cierre de 2024 gestionaban cerca de 330.000 plazas), sistemas de peaje, gestión del tráfico y zonas de bajas emisiones.
Asimismo, la compañía también opera en el ámbito interurbano con los sistemas de transporte inteligente (ITS) y la gestión de aparcamientos para camiones bajo la marca Mowiz Truck.