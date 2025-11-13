La industria de la belleza se consolida como motor económico y social en España con L´oréal Groupe al frente

La industria de la belleza contribuye al PIB con 19.000 millones (1,03%), y genera más de 350.000 empleos directos e indirectos (1,6% del total de empleo) en España en 2024.

La actividad de L’Oréal Groupe, que cumple 75 años en España, genera un impacto económico sustancial en nuestro país, representando un total de 7.400 millones de euros en ventas generadas en toda su cadena de valor.

L’Oréal Groupe crea en España 17 empleos por cada empleo directo, lo que supone más de 50.000 a través de su cadena de valor.

La Fábrica de L’Oréal Groupe en Burgos produce más de 330 Millones de unidades al año que se exportan a más de 50 países.

La industria de la belleza se consolida como motor económico y social en España, generando un impacto sobre la economía de 19.000 millones de euros, y más de 350.000 empleos (50.200 directos y 300.000 indirectos) en 2024. En este contexto, L’Oréal Groupe, empresa líder del sector, se posiciona como un actor fundamental para el impulso socioeconómico de la industria en España, generando 17 empleos indirectos por cada empleo directo en su cadena de valor. El efecto dominó de beneficios impulsado por esta industria y por la actividad empresarial de L’Oréal Groupe llega a innumerables empresas y comunidades españolas, creando empleos e ingresos que contribuyen a la prosperidad del país.

Así lo expone el informe “La Esencialidad de la Belleza”, desarrollado por la consultora de investigación económica, Asterès, y presentado este 18 de septiembre por L’Oréal Groupe en su sede de Madrid, en un acto en el que han intervenido ejecutivos de L’Oréal Groupe España y Portugal como Juan Alonso de Lomas, CEO; Miguel Giménez de Castro, Director de Corporate Affairs & Engagement; y Javier López Zafra, Secretario del Consejo y Director Legal y de Relaciones Institucionales; autoridades como Teresa Parejo, Directora General de Estrategia Industrial y de la PYME; líderes del sector como Val Díez, Directora General de Stanpa – Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética; y referentes de la cultura como la historiadora, escritora y comunicadora Ángeles Caso.

Durante la presentación, Juan Alonso de Lomas, CEO de L’Oréal España y Portugal, ha destacado que “Este informe es una invitación a redescubrir la belleza como una auténtica palanca de progreso y un lenguaje universal. Tras 75 años de presencia en España, por primera vez dimensionamos nuestro impacto real y positivo, no solo en la economía, también en el desarrollo tecnológico, la sostenibilidad y el bienestar de todas las personas y renovamos nuestro compromiso de seguir siendo un socio estratégico tan importante para el crecimiento económico inclusivo y la innovación en España.”

L’Oréal Groupe en España: motor de empleo, progreso e innovación

L’Oréal Groupe opera en España desde 1950 y, desde entonces, ha mantenido su liderazgo en la industria española y europea de la belleza. Actualmente, el Grupo emplea a más de 2.800 personas en todo el país, divididas principalmente entre su sede central en Madrid y sus fábricas en Burgos y Alcalá de Henares, donde ha impulsado el desarrollo económico local. Además del impacto en el empleo, la empresa también realiza otras importantes contribuciones económicas:

Las actividades de L’Oréal Groupe en España generan 7,4 mil millones de euros en ventas totales , vía cadena de valor, consolidando su papel como pilar de la economía española.

, vía cadena de valor, consolidando su papel como pilar de la economía española. La empresa cuenta con 31 marcas distribuidas en todo el país, ofreciendo un portafolio diverso de productos para satisfacer las distintas necesidades de los consumidores en todas las categorías de la industria.

En el informe, también se señala la influencia de L’Oréal Groupe más allá de la industria cosmética, ya que la empresa genera un efecto cascada en toda la sociedad española, apoyando a sectores clave estratégicos como la peluquería, el comercio minorista, los servicios científicos y los técnicos.

A nivel global, L’Oréal Groupe también lidera la inversión en innovación de la industria, con una inversión de más de 1.300 millones de euros en I+D en 2024, lo que representa más del 3% de las ventas totales del Grupo. Esta inversión, se traduce en:

Un equipo de más de 4.000 investigadores y 8.000 talentos digitales.

El desarrollo de más de 3.600 fórmulas lanzadas al mercado.

lanzadas al mercado. Más de 600 patentes y más de 50 áreas de conocimiento.

Esta apuesta global por la innovación también se refleja en nuestro país. L’Oréal Groupe eligió España para albergar uno de sus siete centros de servicios compartidos BEST (Business Expertise Services & Technologies), que hoy día cuenta con un equipo de más de 300 expertos, de 32 nacionalidades diferentes, que, mediante la escalabilidad de tecnología, la innovación y la mejora continua en los procesos, maximiza la experiencia, eficiencia y excelencia operativa de L’Oréal, generando valor y crecimiento para el Grupo. Este centro presta servicios a toda Europa, integrando, entre otras, las áreas de Digital y Data, promoviendo nuevas oportunidades profesionales dentro del Grupo, e impulsando la atracción de talento, la diversidad y la internacionalización.

Líderes en la promoción de la belleza sostenible

L’Oréal Groupe impulsa la sostenibilidad medioambiental, el impacto social y el bienestar animal, reflejando un compromiso integral con su entorno y la sociedad. Por ejemplo, L’Oréal Groupe eliminó los test de sus productos en animales en 1989, 14 años antes de que la regulación de la UE entrara en vigor.

A través de su estrategia de desarrollo sostenible “L’Oréal For The Future”, lanzada en 2020, el Grupo ha logrado importantes avances como que el 92% de los ingredientes de sus fórmulas y los materiales de embalaje de origen biológico sean trazables y procedan de fuentes sostenibles, o que el 97% de sus instalaciones utilicen energía 100% renovable. En el caso de la fábrica de L’Oréal Groupe en Burgos, ésta opera desde 2015 con energía 100% renovable y fue, en 2017, la primera planta “Waterloop” del Grupo, al implementar un sistema que garantiza que toda el agua utilizada en sus procesos industriales sea purificada y reciclada en un circuito cerrado, lo que ha permitido reducir el consumo total de agua en más de 46.000 metros cúbicos al año.

Al mismo tiempo, la compañía demuestra su compromiso con la sostenibilidad, no solo desde sus acciones ambientales, sino también generando empleo de calidad y oportunidades para colectivos vulnerables. A través de sus causas sociales L’Oréal España ha invertido desde 2020 más de un millón de euros, con iniciativas que han beneficiado a más de 60.000 personas. L’Oréal Groupe contribuye al desarrollo de la sociedad española desde un firme compromiso con la igualdad, impulsando programas propios como:

Embellece tu futuro , que ha ofrecido formaciones a más de 600 personas en riesgo de exclusión social como asesoras de belleza y creado en Madrid el primer salón de peluquería que atenderá a cerca de 1,000 personas en situación de vulnerabilidad en 2025 .

, que ha ofrecido formaciones a como asesoras de belleza y creado en Madrid el primer salón de peluquería que . L’Oréal for Youth , que ha creado 600 oportunidades laborales para menores de 30 años en 2024.

, que ha creado para menores de 30 años en 2024. L’Oréal-UNESCO for Women In Science, una iniciativa que ha premiado a 92 investigadoras españolas y entregado 1,4 millones de euros en subvenciones en sus 25 años de andadura en España.

Una industria que mueve el mundo

Además de lograr dimensionar la magnitud de L’Oréal Groupe como líder de la industria, “La Esencialidad de la Belleza” también ofrece datos y conclusiones sobre los avances de este sector a nivel global y nacional. Se destaca que, en 2024, con un valor superior a 290.000 millones de euros y un crecimiento del 4,5%, la industria de la belleza se ha consolidado como uno de los sectores más dinámicos en el mundo y, para 2030, se prevé que alcance cerca de 380.000 millones, impulsada por la innovación científica y tecnológica.

En España, se sitúa como una de las industrias más dinámicas a nivel nacional, alcanzando los 9.589 millones de euros en exportaciones en 2024, superando a industrias tan importantes como el vino, el calzado y el aceite de oliva. Además, el efecto de la industria de la belleza sobre la economía y sociedad española ha demostrado un crecimiento sustancial en los últimos años, contribuyendo con 19 mil millones de euros al PIB nacional en 2024, y apoyando más de 350.000 empleos, con un crecimiento del 24,1% desde 2019.

La Industria Global de la Belleza:

Impulsor de Crecimiento e Innovación

La belleza es una de las industrias más dinámicas del mundo. Valorada en más de 290 mil millones de euros, ha mostrado un crecimiento anual constante (+4.5% en 2024), superando a muchos otros sectores. Para 2030, se espera que el mercado gane 750 millones de nuevos consumidores, partiendo de los 4.2 mil millones actuales. Más allá de su impacto económico, la belleza impulsa la innovación en ciencia y tecnología, empodera a los consumidores y moldea nuestra cultura.

El Mercado de la Belleza en Europa:

Europa es el principal exportador mundial de cosméticos

Cifras Clave:

5 de las 7 principales empresas de belleza del mundo tienen su sede en Europa.

empresas de belleza del mundo tienen su sede en Europa. La cadena de valor de la industria de la belleza y el cuidado personal contribuye con 180 mil millones de euros al PIB de la UE27 en 2023, equivalente al PIB combinado de Croacia, Eslovenia y Estonia.

equivalente al PIB combinado de Croacia, Eslovenia y Estonia. 3.2 millones de empleos totales apoyados, incluyendo 1.96 millones de empleos directos – más que el transporte aéreo, bebidas o la fabricación textil – en 2023 .

de empleos totales apoyados, incluyendo de empleos directos – más que el transporte aéreo, bebidas o la fabricación textil – en . 26 mil millones de euros en exportaciones fuera de la UE27, lo que convierte a la UE en el principal exportador mundial de cosméticos.

de euros en exportaciones fuera de la UE27, lo que convierte a la UE en el principal exportador mundial de cosméticos. 2 mil millones de euros en gastos de I+D por parte del sector en 2021 .

de euros en gastos de I+D por parte del sector en . Fuerte enfoque en embalajes sostenibles, abastecimiento de ingredientes, reducción de CO2.

Mano de obra: 72% mujeres, 12% menores de 25 años → promoviendo la diversidad y la inclusión.

El Mercado de la Belleza en España :

Un Sector Próspero

La contribución al PIB en 2024 fue de 19 mil millones. (Fuente: The Value of Beauty)

Así mismo, según stanpa, esa contribución ha crecido desde el 0.9% ( 2020 ) al 1.03% ( 2024 ) en cuatro años.

) al 1.03% ( ) en cuatro años. +7.7% de crecimiento del consumo en 2024, el doble del crecimiento del PIB nacional.

300.000+ empleos apoyados (4º en la UE) – 50.000+ empleos directos. 24.1% de crecimiento de 2019 a 2024.

(4º en la UE) – empleos directos. 24.1% de crecimiento de 2019 a 2024. Mujeres en posiciones de liderazgo: 56.6% de roles ejecutivos, >1,000 líderes femeninas.

Récord en exportaciones: +23% en 2024, 9.6 mil millones de euros → superior al vino, calzado, aceite de oliva.

L’Oréal en España:

Un Socio Estratégico para el Crecimiento Inclusivo y la Innovación

Un Líder de Mercado Claro con Profunda Integración Local

Los productos de L’Oréal están disponibles en España desde 1914, con una subsidiaria local en el país desde 1950.

Las principales entidades operativas de L’Oréal en España incluyen su Sede Central, la fábrica de Burgos y la fábrica de Cobelsa, todas estratégicamente posicionadas para fomentar el desarrollo económico local

Número de marcas: 31

Número de Empleados: 2.828

Número de Unidades Producidas en la Fábrica de Burgos: 330 millones de unidades (92% Exportado a más de 50 países)

IMPACTO ECONÓMICO

Un Poderoso Contribuyente Económico con una Fuerte Huella Industrial

50,400 empleos apoyados en toda la cadena de valor – 1 empleo = 17 empleos indirectos.

7.4 mil millones de euros en ventas totales generadas a través de la cadena de valor.

Sectores clave apoyados: peluquería, comercio minorista, servicios científicos y técnicos.

Fábrica de Burgos – Una Piedra Angular

La fábrica de Burgos, una piedra angular de la huella industrial de L’Oréal en España, emplea directamente a 621 personas y genera aproximadamente 721 millones de euros en volumen de negocio anualmente para otras partes comerciales de la cadena de valor de L’Oréal España.

La fábrica apoya un total de 5,905 empleos en nuestra cadena de valor en España, donde cada puesto de trabajo directo en la planta genera 9 empleos adicionales a través de la cadena de valor en la economía en general. Específicamente en la región de Castilla y León, la planta de Burgos apoya 1,150 empleos, destacando su importancia como motor de empleo tanto en sectores directos como indirectos, tales como embalaje, logística y comercio minorista. 1 millón de productos producidos al día.

EL VALOR DE L’ORÉAL GROUPE EN INNOVACIÓN

Compañía que más invierte en I+D del sector: + de 1.300 millones € en 2024 (+ del 3% del total ventas).

+4.000 investigadores y + 8.000 talentos digitales

Nombrada empresa más innovadora de Europa por la revista Fortune

+110 millones de usos de nuestros servicios Beauty Tech

Impulsamos las ciencias verdes: en 2024, el 66% de los ingredientes de nuestras formulas eran ya de base biológica o derivados de minerales abundantes o de procesos circulares.

PERSONAS Y PLANETA

Líder en Belleza Sostenible

Compromiso con la economía circular y el programa L’Oréal for the Future (L4TF).

Objetivos para 2030: -50% de uso de plástico virgen; 50% de envases reciclados/biobasados.

No se realizan pruebas en animales desde 1989. 14 años antes de que la regulación de la UE fuera obligatoria.

Fábrica de Burgos: 100% energía renovable desde 2015. Certificación “Waterloop” (2017) → reciclaje de agua en circuito cerrado (46.164 m³ ahorrados anualmente). 336 toneladas de plástico recicladas anualmente.



Impacto Social e Inclusión

L’Oréal-UNESCO for Women In Science en España: 92 investigadoras españolas premiadas, €1.4M en subvenciones. 25 años desde que se inició el programa.

“Embellece tu futuro”: 600+ personas en riesgo de exclusión social formadas como asesoras de belleza; +400 oportunidades laborales generadas; 1,000 personas atendidas al año en el 1er salón en Madrid (2024), Valencia (2025), Lisboa (2026).

L’Oréal for Youth: 600 oportunidades laborales creados para menores de 30 años (2024).

Industrial Excellence School (Burgos): 135 graduados desde 2017, 68% de tasa de empleabilidad.

Causas de Marca

Maybelline Brave Together: 129,000+ jóvenes apoyados contra la ansiedad y la depresión desde 2022.

Stand Up (L’Oréal Paris): 91,000+ personas formadas contra el acoso callejero desde 2020.

Proud Allies for All (NYX): Para defender los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y hacer una sociedad más justa posible. 3,000+ beneficiarios LGTBIQ+ desde 2022.

Abuse is not Love (YSL): 42,000+ jóvenes formados para identificar el abuso desde 2021.

Equidad, Diversidad y Desarrollo de la Fuerza Laboral

60% de los roles de liderazgo ocupados por mujeres en España.

Por Generaciones: 23% de empleados mayores de 50 años, promoviendo la equidad intergeneracional.

SALUD Y BIENESTAR