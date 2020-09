Las Cortes instan a la Junta a que rechace el acuerdo del Gobierno con la FEMP

Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy una PNL, a propuesta del Grupo Popular y con los votos de Ciudadanos y parte del Grupo Mixto, que insta a la Junta a dirigirse al Gobierno central para que “respete y garantice la autonomía y suficiencia financiera de las entidades locales” y a rechazar el acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y la Federación Española de Municipios sobre cesión de remanentes de tesorería de las entidades locales. En su exposición de motivos, el ‘popular’ Salvador Cruz aseguró que “hubiera no preferido presentar esta iniciativa”, pero “desgraciadamente Sánchez pactó con los alcaldes socialistas un acuerdo que con toda seguridad no será convalidado por el Congreso porque ha conseguido aunar a todas las fuerzas políticas”.

En este punto, citó cinco motivos que “ponen de manifiesto el rechazo del acuerdo”. En primer lugar, dijo, “rompe el consenso en la FEMP con todas las fuerzas políticas”; en segundo, “aúna a 13 formaciones políticas distintas y a más de 30 alcalde de grandes ciudades; “supone una coacción al conjunto de las corporaciones locales, porque solo pueden acceder a los fondos si ceden ahora los remanentes”; “genera ayuntamientos de primera y segunda categoría porque los que tengan déficit no pueden acceder”; y porque “no resuelve el destino del superávit y remanentes para hacer frente a gastos del COVID”.

A su juicio, “hay que ayudar a las entidades locales de la Comunidad, que han tenido un comportamiento heroico y el Gobierno los ha dejado solos”. “Con esta iniciativa, el PSOE tiene la oportunidad de demostrar si está con los vecinos o con ser la sombra del peor Gobierno de la historia de España”, sostuvo Cruz, quien preguntó a la oposición que si “tan magnífico es este acuerdo, ¿cómo no le apoyan ni sus socios de Gobierno?”, momento en que hizo referencias al alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, y al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quienes antes del acuerdo criticaban “que no podían hacer uso de los remanentes”.

La propuesta del PP contó con el apoyo de Vox, cuyo procurador, Jesús García-Conde, aseguró que “nunca antes se había vivido un ataque contra la autonomía financiera local, un chantaje en toda regla porque o se cede voluntariamente o los ayuntamientos no podrán utilizarlo”.

También la respaldó el procurador leonesista Luis Mariano Santos, quien no obstante explicó que su formación recomendará a los ayuntamientos donde gobierna UPL “la posición de partido, que es no aceptar el acuerdo, pero su autonomía será la que decida finalmente”. En todo caso, aprovechó para recordar que “todo viene de una ley del señor Montoro, que planteaba la necesidad de equilibrio de gasto y reducir déficit de entidades locales”. “Con el paso de los años hemos obligado a los ayuntamientos a ahorrar y reducir ese déficit, mientras las comunidades y el Estado se han seguido endeudando. Y ahora les decimos que en esta situación, si quieren invertir ese esfuerzo y dinero tienen que prestarlo al Estado y se lo devolverán cuando pasen los años. Eso sí, es una voluntariedad extraña”, consideró.

También votó a favor Ciudadanos. Su procurador José Ignacio Delgado aseguró saber de lo que hablaba tras tres décadas en la administración local, primero como concejal y después como alcalde de Caleruega (Burgos). “Siempre hablamos de lo mismo y nunca se soluciona. Apoyamos la PNL del PP, que se ha caído del caballo y se ha dado cuenta de que hay que defender a los ayuntamientos, porque esto viene de la Ley Montoro de 2013”, criticó, no obstante.

Por ello, pidió respetar la financiación “de cada uno”, porque esto es “un chantaje”. “Tienes que aceptar sí o sí para que te dejen disponer de un préstamo. Y no sabemos a qué destinarán los remanentes el Gobierno cuando estos recursos tendrían que estar condicionados a salir de la pandemia. Ya está bien de expoliar a los de siempre, los ayuntamientos. Depende de quien gobierne parece que se nos olvida”, comentó Delgado, quien apeló a “dar más potencia a la financiación local”.

La procurador socialista Virginia Barcones fue la encargada de defender el acuerdo entre el Gobirno y la FEMP. “La derecha no está en ayudar a los vecinos, sino en la demagogia y la deslealtad. El problema lo creó el PP con el mayor ataque a la autonomía local, con la obra del señor Montoro”, incidió Barcones, quien instó a Ciudadanos “a darle las gracias al PP de que los ayuntamientos no pueden gastar los remanentes donde quieren”. “Tienen ahorros, pero en los bancos y no los pueden utilizar. Ahora se trata de poner una solución a un problema del PP. ¿Mejorable? Pues vamos a mejorarla, pero no hagamos lo del PP, que hace unos días hacía ‘grupito’ con los países del norte apelando a la estabilidad presupuestaria para que no llegarán miles de millones a España”, afeó Barcones.

En todo caso, la responsable socialista criticó que “no se habla de que el acuerdo recoge que ni este año ni en 2021 habrá regla de gasto para los ayuntamientos, el fondo de transporte y de que por fin las administraciones locales podrán gestionar fondos europeos”.

Sobre la acusación del PP de que el acuerdo se alcanza en el seno de la FEMP pero “sólo con los alcaldes socialistas”, Barcones pidió que “respeten la democracia, que solo les sirve cuando el PP gobierna”. Y les achacó de “hacer el ridículo” en algunos ayuntamientos donde “hacen una campaña diciendo que se roba y han puesto hasta pancartas”.

Concluyó con una serie de datos sobre las entidades locales de Castilla y León, que “son de las más responsables de España”, con un remanente de 1.186 millones de euros. Ahora, la propuesta de la FEMP y el Gobierno implicaría 378 millones de incremento, frente a la propuesta de 255 millones de PP y Cs. “Quieren que pierdan 125 millones. Nos debemos a Castilla y León; no a Génova. Si quieren imponer a Pablo Casado en la Comunidad frente a los vecinos, con nosotros no cuenten. Nosotros vendimiamos para los ayuntamientos de Castilla y León”, concluyó.