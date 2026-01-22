Lazard AM nombra a Domingo Torres como managing director

Lazard Asset Management ha designado a Domingo Torres como managing director, en reconocimiento a su trayectoria dentro del grupo y a su contribución al desarrollo de la firma en la Península Ibérica. El nombramiento llega después de un ejercicio especialmente positivo en España, donde la oficina de Madrid incrementó sus activos bajo gestión un 80% en 2025, hasta situarlos en torno a los 1.700 millones de euros.

Torres se incorporó a Lazard hace diecinueve años en París y lleva una década al frente del crecimiento del negocio en los mercados español y portugués. En 2017 impulsó la apertura de la oficina de Madrid, desde la que se distribuyen tanto los fondos de Lazard Asset Management como los de Lazard Frères Gestion. En la actualidad, lidera un equipo integrado por tres profesionales en España y un colaborador en Portugal.

Como responsable de Lazard Asset Management para España y Portugal, cargo que ocupa desde junio de 2017, Torrestuvo un papel clave en el posicionamiento de la gestora entre clientes institucionales y distribuidores locales. Con anterioridad, dirigió las relaciones comerciales con clientes institucionales europeos y el desarrollo de negocio en la Península Ibérica para Lazard Frères Gestion desde 2007.

Su carrera profesional comenzó en BBVA en París en 1991, donde ejerció como director de oficina. Posteriormente desarrolló distintas responsabilidades en el grupo Caisse d’Epargne en Francia, en áreas comerciales, de marketing e institucionales, y más tarde formó parte de Amundi, en el equipo de ventas institucionales para clientes regionales y corporativos europeos.

Domingo Torres es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y por Sciences Po Paris, y cuenta además con un diploma en Altos Estudios Internacionales otorgado por la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid.