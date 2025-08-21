Los gestores activos no baten a los pasivos pese a la volatilidad de los mercados

El informe Barómetro Activo/Pasivo Europeo de Morningstar correspondiente al primer semestre de 2025 muestra que la tasa de éxito a un año para los gestores activos de renta variable rondó el 29% en medio de la volatilidad del mercado tras la toma de posesión de Trump.

Según publican los expertos de Morningstar José García Zárate y Eugene Gorbatikov, en un contexto de incertidumbre, volatilidad y rápidos reajustes de las carteras, la tasa media ponderada de éxito a un año de los gestores activos en las 38 categorías de renta variable examinadas en el informe se situó en junio en el 29,0%, prácticamente sin cambios con respecto al 28,8% de finales de 2024 y al 29,2% de un año antes, en junio de 2024.

Los gestores activos de renta variable, muy afectados por la inestabilidad del mercado tras la investidura de Trump

Sin embargo, según los expertos de Morningstar, estas comparaciones desmienten el impacto de la volatilidad del mercado durante el primer semestre de 2025. La tasa de éxito a un año de los gestores activos de renta variable cayó hasta un mínimo del 23,1% en febrero, antes de remontar lentamente hasta cerrar la brecha con la tasa de finales de 2024. Esto parece indicar que el episodio inicial de inestabilidad del mercado tras la toma de posesión de Trump golpeó con fuerza y cogió desprevenidos a muchos gestores.

La volatilidad del mercado hizo que los gestores activos de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense obtuvieran peores resultados, y su tasa de éxito a un año cayó al 20,8% en junio. La renta variable de la zona del euro se benefició de las reasignaciones frente al dólar estadounidense y de las medidas fiscales locales favorables, en particular el aumento del gasto en defensa.

A más largo plazo, la tasa global de éxito de los gestores activos de renta variable sigue siendo obstinadamente baja. De hecho, la tasa a 10 años se situó en junio en el 13,5%, uno de los niveles más bajos de la última década, frente al 14,9% del cierre de 2024 y el 16,3% de junio de 2024.

Esto, sin embargo, no significa que todas las categorías muestren el mismo patrón. Por lo general, los gestores activos tienden a lograr mayores tasas de éxito cuanto más abajo se sitúan en el espectro de capitalización bursátil, en categorías en las que el compuesto pasivo adolece de concentración estructural en sectores específicos, o en las que los índices están muy sobrecargados en un pequeño número de valores.

La renta fija, terreno fértil para los gestores activos cualificados

Al igual que sus homólogos de renta variable, Estados Unidos, añaden García Zárate y Gorbatikov, fue uno de los principales focos de atención de los mercados mundiales de renta fija debido a la creciente preocupación por el impacto de la política fiscal de Trump en la sostenibilidad de la carga de la deuda estadounidense. Al mismo tiempo, los inversores siguieron de cerca la política monetaria para calibrar las posibilidades de nuevos recortes de tipos en medio de los crecientes riesgos de desaceleración económica. El aumento de los presupuestos de defensa por parte de los gobiernos europeos también lastró las valoraciones de la deuda soberana. Mientras tanto, los gilts británicos tuvieron que lidiar con la confusión en torno a los planes presupuestarios del Gobierno.

La tasa de éxito media ponderada a un año de los gestores activos en las 21 categorías de renta fija examinadas fue del 50,1% en junio. Este porcentaje es inferior al 54,1% registrado a finales de 2024 y al 59,4% registrado un año antes, en junio de 2024.

Deuda pública

Las tasas de éxito disminuyeron en las categorías de deuda pública en euros (32,1%) y libras esterlinas (53,3%), mientras que los gestores de renta fija global obtuvieron mejores resultados (69,8%), probablemente beneficiados por el valor relativo y los cambios de divisas, alejados de un dólar estadounidense más débil.

A tres y cinco años, la tasa media de éxito de los gestores activos de renta fija ha rondado el 50%-55% durante los últimos 12 meses. El entorno postpandémico, un periodo de mayor actividad de la política monetaria, ha demostrado ser un terreno fértil para los gestores activos cualificados. Sin embargo, a la larga el impacto de las comisiones se deja sentir. En 10 años, la tasa media de éxito cae al 29,0%, todavía uno de los niveles más altos registrados en la última década.

Principales conclusiones

Tres son las principales conclusiones que extraen José García Zárate y Eugene Gorbatikov del informe Barómetro Activo/Pasivo Europeo de Morningstar:

1.- La tasa de éxito a un año de los gestores activos de fondos de renta variable cayó a un mínimo del 23,1% en febrero, tras la toma de posesión de Trump.

2.- La renta fija sigue siendo un ámbito en el que la gestión activa tiene más posibilidades de éxito.

3.- A largo plazo, la tasa global de éxito de los gestores activos sigue siendo baja.