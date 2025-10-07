Makro celebra 50 años de su cash&carry y 10 años de su centro de distribución a hostelería en Leganés

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha participado en el acto, señalando a Makro como un referente en la compra mayorista para autónomos y gran impacto de la compañía desde su llegada al municipio.

Desde Leganés, el cash&carry de mayor superficie de sala de venta en España, se atienden cada mes a más de 3.000 clientes hosteleros de la zona sur de la Comunidad de Madrid.

El Centro de Distribución gestiona hasta 800 pedidos diarios, utilizando, entre otros, camiones eléctricos para minimizar el impacto ambiental y garantizar entregas rápidas.

Makro, compañía líder en distribución mayorista multicanal a hostelería, ha celebrado hoy un acto institucional con motivo del 50º aniversario de su centro cash&carry en Leganés y del 10º Aniversario de su Centro de Distribución a Hostelería ubicado en la misma localidad.

El evento ha contado con la presencia de Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés; José Eugenio Marín, concejal de Desarrollo Local y Comercio en el Ayuntamiento de Leganés; Bertrand Mothe, CEO de Makro; Yury Shenchenko, director de Ventas y Operaciones de Makro; Jose María García-Agulló, director Financiero de Makro; Eduardo López-Puertas, director de Cadena de Suministro Integral de Makro; Alejandra Banegas, directora de Recursos Humanos de Makro; Pablo Fernández, director de Makro Leganés, Joaquín Carceller, director regional de Makro Zona Centro e Islas Baleares; así como empleados de la compañía y clientes hosteleros.

Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés, ha señalado: “Los últimos 50 años de vida de nuestra ciudad difícilmente se entenderían sin la presencia de Makro. Fue de las primeras empresas que se instalaron en el Polígono Nuestra Señora de Butarque y, desde entonces, se convirtió en el primer referente en la compra en gran superficie para autónomos. Ni Leganés, ni el Polígono de Butarque habrían sido iguales durante ese medio siglo sin Makro. Es una satisfacción poder celebrar los 50 años en nuestro término municipal de cualquier empresa, y una satisfacción especial que haya sido Makro quien cumpla estas cinco décadas”.

Con casi 9.000 metros cuadrados de sala de venta, el de Leganés es el centro de mayor superficie de todos los 37 cash&carry con los que Makro cuenta en España, y el tercero que la compañía abrió tras su llegada al mercado español en el año 1972. Desde él, Makro da servicio cada mes a más de 3.000 hosteleros de la zona sur de la Comunidad de Madrid.

Respecto al Centro de Distribución a Hostelería, adyacente al cash&carry, tiene una capacidad de distribución de hasta 800 pedidos diarios a hostelería apoyándose, entre otros, en camiones eléctricos de última milla para minimizar el impacto ambiental y asegurar entregas en 24 horas en la misma puerta de los negocios hosteleros.

“Es un orgullo para Makro celebrar cinco décadas en Leganés con nuestro emblemático cash&carry y el décimo aniversario de nuestro Centro de Distribución a Hostelería, el primero en España con este formato. Gracias a este centro hemos impulsado nuestro canal de distribución a hostelería, reforzando nuestra cobertura en toda la Comunidad de Madrid y el servicio que ofrecemos a sus hosteleros” señala Pablo Fernández, director de Makro Leganés. “En Makro Leganés seguiremos trabajando para impulsar el crecimiento de los hosteleros de la comunidad gracias a nuestro modelo de negocio multicanal y a nuestra oferta de productos, soluciones y servicios desarrollados especialmente para ellos” ha añadido el director.

Un modelo de negocio multicanal para impulsar el crecimiento del sector

Para lograr los objetivos de su plan estratégico e impulsar el crecimiento y la rentabilidad de los negocios hosteleros, Makro ha venido invirtiendo en la optimización de su modelo de negocio multicanal, formado por sus 37 centros cash&carry, el Servicio de Distribución a Hostelería y la venta online. Además, la compañía también dispone de un marketplace con más de 250.000 productos de no alimentación.

Este aniversario se enmarca en plena ejecución de un plan de transformación de la red logística de Makro en España, que pretende impulsar el crecimiento de su Servicio de Distribución a Hostelería hasta representar el 45% de sus ventas. En el marco de este plan, Makro acaba de inaugurar un nuevo Centro de Distribución en la isla de Tenerife, el segundo en España con este formato logístico tras el de Leganés, y prevé futuras inversiones en otras comunidades.