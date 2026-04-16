Makro crece un 8% y pone rumbo a los 2.000 millones de facturación

Makro, compañía líder en distribución mayorista multicanal a hostelería en España, ha dado a conocer hoy sus resultados financieros del año fiscal 2024/2025 en el que ha alcanzado los 1.875 millones de euros en ventas, lo que representa un crecimiento del 8% con respecto al año anterior. El resultado neto ascendió a 31,8 millones de euros, un crecimiento de 14 millones respecto al ejercicio fiscal anterior.

Estos datos vuelven a demostrar el acierto del plan estratégico a 2030 de la compañía y de las iniciativas puestas en marcha en el marco de este. Gracias a este plan, Makro encadena, un año más, un crecimiento sostenido en todos sus canales de venta y consolida su posición como socio estratégico e integral del sector HORECA.

Las ventas procedentes de sus 200.000 clientes hosteleros registran un crecimiento del 9% y ya representan más del 80% de las ventas totales de la compañía. Este resultado es fruto de la estrategia 100% mayorista y multicanal de Makro, en la que la atención personalizada juega un papel clave para poder ofrecer productos, soluciones y servicios que respondan a las necesidades de los hosteleros contribuyendo, a su vez, a su sostenibilidad económica.

«Estamos especialmente orgullosos de estos resultados porque son una muestra clara de la confianza que el sector HORECA deposita en Makro, en nuestro modelo de negocio y en las soluciones y servicios que desarrollamos para los hosteleros” ha afirmado Bertrand Mothe, CEO de Makro España. “Estamos donde queríamos estar y esperamos cerrar el año superando la barrera de los 2.000 millones de euros en ventas”.

Crecimiento continuo en ultrafrescos y marcas propias

La categoría de ultrafrescos (carne, pescado, frutas y verduras) registra un crecimiento del 14,4% – más de 3 puntos porcentuales respecto al registrado en el ejercicio anterior – y representa el 30,1% de las ventas totales. Este comportamiento refleja el compromiso de Makro con la mejora continua de su oferta, introduciendo nuevos productos y formatos orientados a la hostelería.

Por su parte, las ventas de marcas propias, con las que Makro ofrece más de 6.800 referencias bajo las enseñas METRO Chef, METRO Professional, METRO Premium, Rioba y Aro, crecen un 11% y representan el 40% de la facturación total.

Crecimiento a doble dígito del Servicio de Distribución y Venta Online a Hostelería y éxito en HORECA

Por canales, las ventas del Servicio de Distribución y Venta Online a Hostelería registran un crecimiento del 15% con respecto al año anterior y ya representan el 29,1% de la facturación total. El crecimiento a doble dígito de este canal en los últimos cinco años, que viene marcando el crecimiento de la propia compañía, es el resultado de las inversionesdestinadas a reforzar la cobertura geográfica de su servicio de distribución.

En lo que respecta al canal cash & carry, las ventas crecen un 5,5% con respecto al ejercicio anterior, representando el 70,9% del total de la facturación. En este canal, Makro continúa apostando por la especialización de sus equipos, especialmente en la categoría de ultrafrescos – la más apreciada entre los hosteleros – con el objetivo de ofrecer a sus clientes un asesoramiento experto y adaptado a las necesidades de cada negocio.

Un sector hostelero cada vez más digital

De acuerdo con los datos de Makro, la digitalización en hostelería ya es una realidad. Las compras realizadas por los clientes del Servicio de Distribución a través de los canales digitales de la compañía (tanto web como App) se han incrementado más de doce puntos en comparación con el ejercicio anterior, pasando del 48% al 61%.

Además, las ventas del marketplace* – en el que Makro ofrece más de 250.000 referencias de equipamiento y complementos para hostelería tanto de marca propia como de otros proveedores -, crecen un 28,4% con respecto al año fiscal anterior, consolidando el éxito de esta plataforma entre los hosteleros.

Por su parte, las ventas de las soluciones digitales DISH de la compañía, que tienen como objetivo ayudar a los hosteleros a impulsar la rentabilidad y eficiencia de su negocio, crecieron un 71% con respecto al ejercicio anterior y el número de hosteleros que utilizó alguna de ellas experimentó un crecimiento del 47%.

Más de 17 millones de euros en inversiones para impulsar eficiencia y rentabilidad

En el año fiscal 2024/2025, Makro ha continuado con una estrategia de inversión intensiva, alcanzando los 17,8 millones de euros. Las inversiones más significativas han sido las destinadas a la apertura de su segunda plataforma regional en España, ubicada en Galdakao (Bizkaia), que asciende a 9 millones de euros y con la que busca reforzar la cobertura de su Servicio de Distribución a Hostelería en Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, y las destinadas a la mejora de la infraestructura en los cash & carry de A Coruña – para su reconversión en centro multicanal (1,8 millones de euros) – y de Oviedo – para la mejora de su servicio de distribución (800.000 euros). Además, la compañía ha invertido más de 4 millones de euros para la optimización energética en sus centros de Albuixech (Valencia), Granada y Castellón y ha continuado con su política de inversión en precios con “Compra Más, Paga Menos”, que ofrece descuentos por volumen en los productos más demandados por los hosteleros, contribuyendo a mejorar su rentabilidad.

El objetivo de Makro de alcanzar los 3.000 millones de euros en ventas en 2030 se mantiene firme. Bertrand Mothe ha señalado: “Nuestro plan de crecimiento y transformación sigue el rumbo previsto. Abriremos una tercera plataforma regional en Málaga para impulsar todavía más nuestro Servicio de Distribución a Hostelería y reforzaremos el canal cash & carry con la apertura de nuevas tiendas en los próximos años”.

Un compromiso con la sociedad que marca la diferencia: reducción del desperdicio, apoyo a proveedores españoles y refuerzo de equipo

Además de trabajar para reducir el impacto ambiental de sus operaciones y prevenir el desperdicio alimentario con donaciones por valor de 7,4 millones de euros, con las que Makro ha ayudado a 230.000 personas, la compañía consolida su rol como partner de crecimiento para los proveedores nacionales en el canal mayorista. En el ejercicio fiscal 2024/2025, los proveedores españoles concentraron el 90% de sus compras y más de la mitad se realizaron a PYMES. Este compromiso sostenido se extiende a sus marcas propias, donde el 80% de las compras se efectuaron también a proveedores españoles.

En paralelo, la compañía ha reforzado su estructura, destacando un crecimiento del 17% en su fuerza de ventas. Este incremento, que eleva el número de su red de comerciales a 614, subraya el compromiso de Makro con la generación de empleo y el fortalecimiento de su equipo para garantizar atención personalizada a sus clientes.