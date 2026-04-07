Marianela Acebes, nueva presidenta de Alquiber Quality

Alquiber, la empresa pionera en el sector del renting flexible en España, entra en una nueva etapa. Marianela Acebes Moreno, hasta la fecha CEO de la compañía, ha sido nombrada presidenta de Alquiber Quality, S.A. por el Consejo de Administración de la sociedad. Un relevo generacional en el seno de una familia pionera, ya que reemplaza a su padre, Miguel Ángel Acebes, que mantendrá su puesto de consejero.

Diplomada en Empresariales y Licenciada en Administración de Empresas con especialización en Auditoría de Cuentas por la Universidad San Pablo CEU, Marianela Acebes Moreno inició su trayectoria profesional en el año 2006 ya ligada al renting flexible. En 2007 se incorpora a Grupo San José en el departamento de Controller. En 2009 la familia Acebes se incorpora al accionariado de Alquiber Quality SA, asumiendo en los primeros años las funciones de directora Financiera y posteriormente las de consejera delegada de la sociedad. En 2024, lidera el proyecto de expansión internacional Alquiber, abriendo la primera delegación en Milán. En marzo de 2026 asume la presidencia de la Compañía, convirtiéndose en una de las pocas mujeres que ejerce esta responsabilidad en una empresa cotizada en Bolsa.