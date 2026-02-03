McDonald’s y Nestlé Professional se unen para lanzar el primer McFlurry con Nestlé® Extrafino®

McDonald’s, líder en el sector de la restauración en España, arranca el año con una dulce novedad en su menú de postres: una colaboración sin precedentes con Nestlé Professional que da vida al primer McFlurry hecho con el irresistible chocolate con leche Nestlé® Extrafino®. Esta unión entre dos marcas reconocidas promete una experiencia deliciosa para los amantes del helado y del chocolate.

Este lanzamiento inédito refuerza la posición de McFlurry como el helado favorito de los consumidores, gracias a su base de leche de origen nacional y su textura inigualable. En esta edición especial, la cremosidad característica de McDonald’s se une a Nestlé® Extrafino®, marca líder en el mercado de tabletas, aportando su sabor inconfundible en un formato doble: delicioso sirope y crujientes pepitas de chocolate con leche.

Álvaro Miguel, Chief Marketing Officer de McDonald’s España, ha declarado: “Con esta nueva receta ofrecemos a nuestros clientes la mejor experiencia para que puedan disfrutar de dos de los sabores más icónicos en un mismo lugar. Estamos muy orgullosos de esta colaboración con Nestlé y agradecemos su confianza en nosotros, que nos ha permitido seguir apostando por la innovación sin dejar de lado lo que más importa: las personas que nos eligen.”

Cristina Herraiz, responsable de marketing de Nestlé Professional, ha destacado: ”Esta extraordinaria colaboración con McDonald’s lleva el inolvidable sabor de Nestlé Extrafino a una nueva experiencia para los consumidores. Ahora podrán revivir el sabor de las meriendas de siempre, también en formato helado. Estamos convencidos de que esta edición especial será todo un éxito”.

Con este lanzamiento, McDonald’s reafirma su compromiso con la innovación constante, su apuesta por marcas de referencia y estándares de calidad que lo han convertido en la compañía referente del sector en España. El nuevo McFlurry ya está disponible, por tiempo limitado, en todos los restaurantes McDonald’s y también en la app MyMcDonald’s.