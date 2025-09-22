Media Press Group adquiere MediaData TV, empresa de Grupo Ibérica

Grupo Ibérica, holding empresarial con más de 45 compañías en 8 sectores empresariales diferentes, ha completado con éxito la venta de MediaData TV a la compañía suiza Media Press Group. MediaData TV, proveedor líder de metadatos para plataformas de televisión y VOD en España, en plena expansión por toda América y referente europeo en soluciones de metadatos de entretenimiento.

La operación supone un movimiento estratégico clave para el sector audiovisual, ya que integra la avanzada tecnología de procesamiento y gestión de metadatos de Media Press con la experiencia editorial y el profundo conocimiento local de MediaData TV.

Sinergias estratégicas

La adquisición permitirá ofrecer servicios más completos y de mayor calidad, combinando automatización e innovación en inteligencia artificial con el conocimiento nativo y la relevancia editorial local. Los clientes de Media Press se beneficiarán de un alcance reforzado en los mercados de España, Portugal y América Latina, mientras que MediaData TV aprovechará las capacidades tecnológicas y la red internacional de Media Press Group.