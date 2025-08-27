Acciona Energía, tras el ‘cerrojazo’ en Estados Unidos, mira al sudueste asiático

Acciona Energía, filial de Acciona, presididas ambas por José Manuel Entrecanales, anunció el pasado mes de mayo que ha paralizado temporalmente dos proyectos de baterías previstos para 2025 en Texas (EE.UU.) debido a la incertidumbre y la volatilidad generada por las políticas arancelarias implementadas por la administración de Donald Trump. Pero parece que los obstáculos a las renovables van ir más allá en Estados Unidos, tras las últimas declaraciones de Trump ensalzando al carbón y a la energía nuclear en contra de lo ‘verde’. Ante este ‘cerrojazo’ Acciona intenta expandirse en otros mercados.

Así en un intento de frenar la incertidumbre generada por Trump con las renovables y que no afecte mucho a su cotización en Bolsa, Acciona Energía ha informado hoy que, junto a The Blue Circle, la desarrolladora de proyectos eólicos en el sudeste asiático de la que el grupo español adquirió cerca del 50 % en 2022, han completado una reorganización de su colaboración, tras la cual cada una de las compañías se centrará de forma independiente en diferentes mercados.

Acciona Energía controlará la totalidad de la cartera de proyectos renovables en Filipinas, Tailandia y Vietnam

Así, según la nueva estructura de la sociedad, Acciona Energía controlará la totalidad de la cartera de proyectos renovables en Filipinas, Tailandia y Vietnam, mientras que The Blue Circle hará lo propio en Sri Lanka, Malasia y Camboya, ha informado este miércoles la compañía energética en un comunicado.

Con esta decisión, Acciona Energía «consolida su posición en estas geografías clave», especialmente en Filipinas, donde ya cuenta con una «sólida» cartera de proyectos eólicos y solares en diferentes etapas –desde operación hasta construcción y desarrollo–, y donde prevé acelerar su expansión en los próximos años.

La operación refuerza la presencia de Acciona Energía en Asia-Pacífico, «una región clave en su estrategia global de crecimiento», y da un paso más en su compromiso por liderar la transición energética en mercados emergentes, ha destacado la compañía.

Acciona Energía se autodefine como la mayor compañía energética 100% renovable y sin legado fósil del mundo que cuenta con 15,1GW renovables y presencia en 24 países.