Berkeley, en litigio con el Gobierno por la mina de uranio de Salamanca, pierde 3,8 millones

Berkeley Energía, empresa que promueve un proyecto minero de uranio en Salamanca, registró unas pérdidas de 3,8 millones de euros (4,42 millones de dólares) en su último ejercicio fiscal, terminado en junio, un 34,3 % más que el año previo, cuando perdió 3,29 millones de euros, según las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esos 3,8 millones de pérdidas, 1,8 millones corresponden a gastos relacionados con el litigio con el Gobierno española por su negativa a autorizar la mina de uranio de Salamanca.

En este incremento de las pérdidas ha influido la bajada de los tipos de interés (del 4,6 al 3,6 %) sobre los 48 millones de dólares que la compañía mantiene en efectivo (más de 41 millones de euros), ya que en su ejercicio anterior ingresó por intereses 3 millones de euros frente a los 2,6 millones de este.

Por otro lado, la compañía minera presentó unas ganancias superiores a 765.000 euros por el cambio de divisas -atribuible, en gran parte, a los 48 millones de dólares que tiene en efectivo- mientras que en 2024 perdió más de 54.000 euros por el tipo de cambio.

1,8 millones de pérdidas de Berkeley corresponden a gastos relacionados con el litigio por el cierre de la mina de uranio de Salamanca

El litigio que la compañía australiana mantiene con el Gobierno español por el bloqueo de su proyecto minero en Salamanca también le ha pasado factura, ya que, según ha informado Berkeley, sus gastos por el arbitraje ascendieron a 1.864.834 euros, mientras que en 2024 destinaron menos de 800.000 euros.

En cuanto a los gastos de exploración y evaluación incurridos tras la adquisición de los derechos de exploración y hasta que se tome la decisión de desarrollar o explotar la mina, se situaron en 3,57 millones de euros (3,29 millones en 2024).

A pesar de que Berkeley Energía acumula más de 7 millones de euros de pérdidas en los últimos dos años y del litigio que mantiene con el Gobierno español, la minera australiana ha afirmado en el documento presentado a la CNMV que «la compañía se encuentra en una posición extremadamente sólida con unas reservas en efectivo de 73,594 millones de dólares (63.419.867 euros).