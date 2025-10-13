Cellnex acuerda ejecutar la reducción de capital tras completar la recompra de acciones por 800 millones

Cellnex, el mayor operador europeo de torres e infraestructuras de telecomunicaciones de Europa, ha acordado ejecutar la reducción de capital aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 9 de mayo de 2025, mediante la amortización de 24 millones de acciones propias, lo que representa aproximadamente el 3,41% del capital social de la compañía. Esta decisión se produce tras la finalización del programa de recompra de acciones por 800 millones de euros, cuya aprobación y cierre fueron comunicados al mercado en enero y mayo de este año, respectivamente.

La reducción de capital se realizará con cargo a la reserva por prima de emisión, sin devolución de aportaciones, dado que las acciones a amortizar son propiedad de la Sociedad. Una vez cumplidos los plazos y requisitos legales, el capital social de Cellnex se reducirá en 6.016.101 euros por lo que quedará fijado en 170.602.742,75 euros, representado por 682.410.971 acciones de 0,25 euros de valor nominal cada una de ellas, perteneciendo todas las acciones a la misma clase y serie.

Cellnex aumenta con esta operación la remuneración al accionista

La finalidad de esta operación financiera es la amortización de acciones propias favoreciendo la remuneración al accionista de la Sociedad, mejorando las métricas por acción, al disminuir el número de acciones en circulación. Con ello, Cellnex refuerza su compromiso con la creación de valor para el accionista y la eficiencia en la estructura de capital.

Raimon Trias, director financiero de Cellnex, ha declarado: “La ejecución de esta operación marca un nuevo hito en nuestra estrategia de optimización financiera y retorno al accionista. Seguimos centrados en un crecimiento disciplinado y en la creación de valor a largo plazo”.