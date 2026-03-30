El IBEX 35 acaricia de nuevo los 17.000 puntos

El IBEX 35 ha subido este lunes un 0,99 %, cerrando la sesión cerca de los 17.000 puntos, pese al aumento de incertidumbre en el conflicto en Irán después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su preferencia sería «tomar el control del petróleo» del país y que se plantea apoderarse de la isla de Jarg.

El IBEX 35, el selectivo español, ha terminado la jornada bursátil en 16.969,2 puntos tras sumar 166,7, ese 0,99 %. En lo que va de año, el principal índice español acumula una depreciación del 1,96 %.

Las dudas sobre el futuro del conflicto mantienen el precio el crudo al alza: el brent, de referencia en Europa, subía un 0,18 % hasta los 112,75 dólares el barril; mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, escalaba un 2,97 % y registraba su precio en 102,6 dólares.

Las renovables del IBEX 35 se recuperan de las pérdidas del viernes

En una sesión sin gran volatilidad, el IBEX ha estado impulsado por la división renovable del sector energético, liderado por las subidas de Acciona (3,56 %), Solaria (3,16 %) e Iberdrola (3,11 %), y lastrado por las caídas de Acerinox (-2,36 %), IAG (-1,99 %) y Merlin Properties (-1,01 %).

Fuera del IBEX 35 destaca Alantra, que sube este lunes más del 7 % en bolsa después de que el pasado viernes, con el mercado cerrado anunció que la gestora Alantra Investment Managers (IM) ha vendido el 49 % de Acces Capital Partners (ACP) a Bankinter Investment por 115,1 millones de euros.

Al cierre de la cotización, los títulos de Alantra se sitúan en 9,1 euros tras una subida del 7,06 %. En lo que va de año, el valor avanza en bolsa un 1,19 %.