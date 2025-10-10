El IBEX 35 cae entre la paz de Trump para Gaza y la guerra arancelaria contra China

El IBEX 35 ha bajado el 0,69 % este viernes y ha perdido el nivel de los 15.500 puntos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que logrado un acuerdo de paz en Gaza, haya afirmado que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, y haya amenazado con un «incremento masivo» de aranceles a productos del gigante asiático, por que se recrudece la guerra comercial entre ambos países.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha perdido 108,3 puntos, ese 0,69 % y ha terminado en 15.476,5 puntos. En la semana, ha retrocedido el 0,7 %, aunque en lo que va de año gana el 33,48 %. En el resto de Europa, las principales plazas bursátiles registraban pérdidas leves pero, posteriormente, han ahondado en sus descensos y Milán ha bajado el 1,74 %; París, el 1,53 %; Fráncfort, el 1,5 % y Londres, el 0,86 %.

El índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente, ha cedido el 1,68 %.

Wall Street

Wall Street abría con tono positivo y al cierre de las bolsas europeas sus tres principales índices bajan notablemente. El tecnológico Nasdaq retrocede un 2,05 %; el S&P500, el 1,48 % y el Dow Jones, el 1,11 %.

La jornada se ha desarrollado de forma cautelosa, ante la falta de datos macroeconómicos en EE.UU. por el cierre del Gobierno y con la atención de los inversores en el inicio de la temporada de resultados empresariales estadounidenses, que cobrará especial fuerza de cara a la próxima semana.

Sin embargo, en el último tramo de la sesión, las bolsas europeas y estadounidenses han girado a la baja por ese mensaje de Trump hacia China, ante la actitud «hostil» que el gigante asiático está manteniendo (según Trump), al querer imponer controles de exportaciones a los productos relacionados con tierras raras.

Caída de la banca en el IBEX 35

De vuelta al mercado nacional, de los grandes valores del IBEX, BBVA ha perdido el 1,71 %, el día en el que finaliza su opa al Banco Sabadell.

Banco Santander ha cedido el 1,47 %; Inditex, el 0,74 % y Repsol, el 0,62 %. Iberdrola ha subido el 0,73 % y Telefónica, el 0,21 %.

Banco Sabadell, por su parte, ha descendido el 2,61 %, cuando, esta media noche, se termina el plazo para que sus accionistas se acojan a la oferta de canje de BBVA.

La prima definitiva que los accionistas del Sabadell, que acudan al canje, recibirán será del 3,063 %.

En el lado de las pérdidas, ArcelorMittal ha liderado los descensos (-5,74 %), después de que Goldman Sachs haya cambiado sus previsiones sobre el comportamiento de su acción.

En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano nacional bajó 4,8 puntos básicos, hasta el 3,194 %.

Respecto al mercado de las materias primas, el precio del oro avanzaba el 0,52 % y se movía en 3.997 dólares por onza, lejos de sus máximos históricos de esta semana.

Mientras que el crudo Brent, el petróleo de referencia en Europa, retrocedía un notable 3,28 %, con el barril en 63,08 dólares, tras el acuerdo alcanzado entre Hamás e Israel en la víspera.

En el mercado de divisas, el euro subía el 0,44 % frente al dólar y se cambiaba a 1,1615 dólares y en el de criptodivisas, el bitcóin cedía el 1,84 % hasta 118.946 dólares.