El IBEX 35 cae lastrado por tecnológicas

El IBEX 35 ha caído este martes un 0,22 % lastrada por el rumbo de Wall Street y las caídas del sector tecnológico, después de que los inversores hayan percibido los resultados récord de Samsung por debajo de las expectativas del mercado. Puig ha registrado la mayor alza del selectivo tras sumar un 1,96 %.

El IBEX 35, el selectivo español, ha bajado 43,6 puntos, lo que representa ese 0,22 %, una caída que le ha llevado a cerrar en los 19.640,2 puntos. Este retroceso reduce levemente el rendimiento del índice nacional, que se revaloriza un 13,48 % en el cómputo del año.

El parqué español había mantenido el tono verde de la apertura y el nivel de los 19.700 puntos durante prácticamente toda la sesión, una inercia que ha cambiado con los primeros compases de las negociaciones en los índices neoyorquinos. La apertura de Wall Street ha arrastrado al selectivo a caer desde los 19.796,2 puntos (su máximo intradía) hasta situarse por debajo del cierre de la pasada jornada.

Puig ha registrado la mayor alza del IBEX 35

En el ámbito empresarial, Puig ha registrado la mayor alza del selectivo tras sumar un 1,96 % a su valor bursátil. A la empresa de moda y belleza le ha seguido Telefónica (1,67 %), Logista (1,13 %) y Naturgy (0,88 %).

En el lado opuesto de la tabla, Solaria (-3,38 %) ha sido el farolillo rojo de la sesión «penalizada por el repunte de las rentabilidades de la deuda, un factor que continúa presionando a las compañías más sensibles a la evolución de los tipos de interés», señala el analista de XTB, Manuel Pinto.

Además, Acciona (-3,22 %) y ACS (-3,06 %) han acompañado a la energética en las últimas plazas de la lista.

Inditex ha subido un 0,82 % en el IBEX 35

Inditex ha subido un 0,82 %; Iberdrola, un 0,43 %, Repsol, un 0,36 %; y BBVA, un 0,09 %; mientras que el Banco Santander ha cedido el 0,21 %.

En el resto de plazas del continente, las dudas sobre la inversión en inteligencia artificial han llevado al DAX alemán (-1,37 %), al FTSE MIB de Milán (-0,95 %) y al CAC 40 parisino (-0,51 %) a cerrar con caídas, mientras que Londres ha sumado el 0,13 %.

Con el euro cambiándose en los 1,1427 dólares (-0,13 %), Wall Street caía al cierre de las negociaciones en el Viejo Continente afectado por las tecnológicas: el Nasdaq cedía el 1,38 %; el S&P 500, el 0,7 %; y el Dow Jones, el 0,42 %.

Esas pérdidas que afectan a las tecnológicas ocurren después de que Samsung Electronics se desplomaron este martes casi un 7 % pese a la previsión de un beneficio récord de 89,4 billones de wones (unos 58.450 millones de dólares). Una caída que algunos analistas vincularon con las ventas tras el anuncio y otros con la preocupación por el mercado de chips y la debilidad de los negocios ajenos a las memorias.

La caída de la tecnológica ha llevado a los índices asiáticos ha registrar caídas generalizadas

La caída de la tecnológica ha llevado a los índices asiáticos ha registrar caídas generalizadas, la más importante la del Kospi surcoreano (-4,91 %) en el que el gigante tecnológico opera.

En lo relacionado con Oriente Medio, mientras continúan los actos fúnebres por el entierro de ayatolá Ali Jamenei, diferentes fuentes han informado de que la Guardia Revolucionara iraní habría atacado varios barcos en el estrecho de Ormuz.

Además, el ministro de Exteriores de la república islámica afirmó que las negociaciones sobre un acuerdo final no ocurrirán si Estados Unidos continúa amenazando al país.

Estos hechos han provocado que el precio del petróleo brent, de referencia en el Viejo Continente, subiera un 2,75 %, hasta los 74 dólares.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas subía un 2,63 % (70,35 dólares) y el gas natural, un 5,78 %, hasta los 48,806 euros el megavatio hora.

En el mercado de renta fija, la rentabilidad del bono soberano español se ha situado en el 3,473 %, tras sumar 4,7 décimas, lo que sitúa la prima de riesgo española en los 48 puntos básicos respecto a la deuda alemana.

Además, esta mañana España ha colocado 5.617 millones de euros en letras a seis y doce meses con un interés cercano al 2,41 % en el primer caso, mientras en el segundo, en los títulos a un año, logra abaratar el interés ofrecido a los inversores al 2,52 %.

El oro bajaba al cierre bursátil europeo un 0,5 % y la onza se negociaba en los 4,144,59 dólares. La plata también se devaluaba un 2,01 %, hasta los 60,8 dólares.

Por su parte, el bitcóin retrocedía un 0,12 %, hasta los 63.715,15 dólares.