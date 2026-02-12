El IBEX 35 cede el 0,82% y cierra por debajo del 17.900

El IBEX 35, índice de referencia de la Bolsa española, ha cedido este jueves un 0,82 % y ha perdido la cota de los 17.900 puntos, después del giro a la baja de Wall Street ante las dudas sobre empresas de software. Entre los grandes del índice, hoy le ha tocado llevarse la peor parte a la Repsol, que cierra con una caída del 2,57%.

En su tercera jornada de caídas consecutiva, el selectivo español ha retrocedido 147,6 puntos hasta cerrar en los 17.896,9 enteros, con una revalorización anual del 3,4%. En el resto de Europa, las principales bolsas han cerrado en tono negativo con la excepción de París, que ha sumado el 0,33 % gracias al empuje de las empresas del sector del lujo.

Así, Londres ha perdido el 0,67 %; Milán, el 0,62 % y Fráncfort, el 0,01 %. El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha caído el 0,4 %.

En Estados Unidos, Wall Street ha abierto en positivo pero, al cierre de los mercados europeos, sus tres principales índices cotizaban con retrocesos superiores al punto porcentual con el lastre de empresas de software como Cisco, que pierde un 11 %.

Además, los mercados están pendientes de las cifras de inflación estadounidense, que se conocerán mañana, después del buen dato de empleo de la víspera, lo que reduce las expectativas de recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) ante una economía más robusta.

En Asia, Hong Kong perdió el 0,86 % y Tokio el 0,02 %; mientras que Shanghái ganó un 0,05 %.

ArcelorMittal y Solaria, los valores que más pierden en el IBEX 35

ArcelorMittal y Solaria, que han perdido el 4,89 % y el 4,22 % respectivamente, y Amadeus, que se ha dejado un 2,7 % son los valores más pierden hoy en el IBEX 35

En la parte alta de la tabla, Redeia ha liderado las subidas con rebotes del 2,59 %, seguido de Cellnex (+1,88 %) y Telefónica (+1,81 %).

De los grandes valores, Repsol ha cedido un 2,57 %, BBVA un 2 % y Banco Santander un 1,45 %; mientras que Iberdrola ha subido un 0,05 % e Inditex un 0,81 %.

En los mercados de materias primas, el precio del oro cae el 2,8 % y se cotizaba en los 4.941 dólares, mientras que la plata retrocede más del 8 %, hasta negociarse en los 77,1 dólares.

El precio del barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, cede el 1,8 %, hasta los 68,14 dólares.

En las divisas, el euro cotiza plano en su cruce con el dólar en los 1,187 ‘billetes verdes’.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,149 %, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 38 puntos básicos.

Con el foco en las criptomonedas, el bitcóin, la criptodivisa más conocida, pierde más del 2,5 %, hasta intercambiarse en los 66.006 dólares.