El IBEX 35 despide marzo en el 17.000 pese a la subida del petróleo

El IBEX 35 subió este martes un 0,47 % y recuperó la cota de los 17.000 puntos en la última jornada de marzo, pese a que el precio del petróleo roza los 120 dólares y las declaraciones de Donald Trump mantiene la incertidumbre sobre el futuro del conflicto en Irán.



El selectivo español, el IBEX 35, subió un 0,47 %, hasta los 17.049,6 puntos. El índice ha perdido en este mes el 7,14 %, mientras que la caída en lo que va años llega al1,49 %.

Indra y ACS, a la cabeza del IBEX 35

El precio del crudo continúa su escalada y, a la hora del cierre de las plazas europeas, el barril de brent, de referencia en el continente, subía un 5,2 %, hasta los 118,65 dólares. El West Texas Intermediate escalaba un 1,13 % y se intercambiaba el barril a 104,04 dólares.



En el parqué español, la sesión, que abrió con una ligera subida del 0,15 %, ganó el terreno perdido desde que el pasado miércoles cayera por debajo de los 17.000 puntos. Pasado el mediodía parecía que el nivel recuperado se diluía, pero un repute mantuvo el optimismo del mercado por encima de los 17.100 puntos hasta la última media hora de la cotización cuando rebajó su subida.



Entre los valores cotizados, destacaron las subidas de los títulos de Indra (4,19 %) y ACS (2,14 %), mientras que Fluidra (-1,54 %) y Naturgy (-0,99 %) lideraron las pérdidas del selectivo.

Entre los grandes valores, Santander repitió precio, mientras que BBVA avanzó el 1,45%. Iberdrola ganó el 0,13%, Repsol, el 1,73%, y Telefónica, el 0,77%. Bajó Inditex, con un recorte del 0,40%.