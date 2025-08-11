El IBEX 35 se apunta un 0,21% en su sexta sesión al alza

El IBEX 35 sube este lunes el 0,21 % en su sexta sesión consecutiva al alza, y ha sostenido los 14.800 puntos, en una jornada de transición a la espera de conocer novedades en las negociaciones entre Estados Unidos y China, cuya tregua comercial finaliza mañana martes.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha sumado 31 puntos, ese 0,21 % y ha terminado en 14.855 enteros, con lo que continúa en niveles máximos desde 2008. En el acumulado anual se revaloriza el 28,12 %. En el resto de Europa, con el euro en 1,1603 dólares y una depreciación del 0,33 %, las principales plazas bursátiles han cerrado con tendencia mixta y París ha perdido el 0,57 %; Fráncfort, el 0,34 % y Milán, el 0,1 %. Se ha desmarcado Londres que ha sumado el 0,37 %.

El índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente, ha descendido el 0,3 %.

Wall Street abría la jornada con tendencia dispar y al cierre de las bolsas europeas, sus tres principales índices mantenían el mismo tono y el Dow Jones perdía el 0,2 % y el S&P 500, el 0,01 %, mientras que el Nasdaq sumaba el 0,3 %.

En una semana en la que los datos de inflación serán protagonistas en Europa y en EE.UU. (mañana martes), este lunes se ha conocido que el IPC de Italia se ha situado en el 1,7 % en julio, sin cambios respecto al mes anterior.

«El fin de semana fue testigo de una intensa diplomacia entre funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos, que quieren reunirse con Trump antes de su encuentro», ha añadido Pinto.

Inditex y Repsol ceden por encima del 1% en el IBEX 35

De vuelta al mercado nacional, de los grandes valores del IBEX, Telefónica ha avanzado el 0,97 %, como el tercer valor más alcista de la tabla; BBVA, el 0,75 %; Banco Santander, el 0,57 % e Iberdrola, el 0,55 %. En negativo, Inditex ha cedido el 1,33 % y Repsol, el 1,2 %.

Solaria ha liderado los avances del selectivo (2,86 %), seguido de ACS (0,97 %).

Grifols, por su parte, ha sido el valor más castigado y ha cedido el 2,66 %, por detrás, Puig (-1,67 %) y Arcelormittal (-1,35 %).

Fuera de la renta variable, el rendimiento del bono soberano español subió 0,6 puntos básicos, hasta el 3,256 %, con la prima de riesgo con Alemania en 56 puntos básicos.

En el mercado de las materias primas, el crudo Brent, de referencia en Europa, subía ligeramente (0,05 %) y el barril se cotizaba a 66,62 dólares, mientras que el oro perdía el 1,38 %, con la onza en 3.350 dólares.

En el mercado de criptomonedas, el bitcóin, la más extendida y negociada, superaba este lunes los 122.000 dólares, un nuevo máximo histórico ante «una fuerte demanda de inversores institucionales y de empresas, que buscan incrementar sus tenencias de bitcóin en tesorería», según ha afirmado Manuel Pinto.

Al cierre del mercado, el criptoactivo sumaba el 1,5 % y se movía en 120.151 dólares.