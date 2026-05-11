El IBEX 35 se estanca, como las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, ha vivido este lunes otra sesión de atasco que se ha saldado con una leve caída del 0,21 % ante la falta de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para llegar a un acuerdo de paz, y pese al tono alcista en Wall Street, impulsado por las tecnológicas.

El selectivo español ha perdido 36,9 puntos hasta los 17.852,5 puntos en su tercera sesión consecutiva de descensos. En lo que va de año, se revaloriza un 3,15 %.

El IBEX 35, de plano a cerrar con escasa caídad

El IBEX 35 ha comenzado la primera sesión de la semana muy plana, pero posteriormente ha ido incrementando las caídas hasta finalizar con esa pérdida del 0,21 % después de que Washington y Teherán no hayan llegado a un acuerdo de paz, lo que ha hecho repuntar al precio del petróleo brent, el de referencia en Europa, por encima de los 103,5 dólares.

En concreto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes de «estúpida» la propuesta de acuerdo de Irán para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico.

«Quieren negociar, y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (Barack) Obama la habría aceptado», declaró a la prensa en el Despacho Oval.

Por valores del IBEX 35, Inditex ha cedido el 2,73 %; BBVA, el 0,87 %; Banco Santander, el 0,48 %; y Telefónica ha cerrado en plano. Sin embargo, Iberdrola ha sumado el 0,8 % y Repsol, el 1,27 %.